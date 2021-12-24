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1 yılda 710 yangına müdahale edildi

1 yılda 710 yangına müdahale edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 2021 yılı içerisinde 710 yangına müdahale etti.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 2021 yılı içerisinde 710 yangına müdahale etti.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 2021 faaliyet raporunu yayınladı. Bölgenin en büyük itfaiye ekibi olmak için yıl boyunca çalışmalarını gerçekleştiren itfaiye ekipleri 3 istasyon, 77 personel ile vatandaşlara hizmet verdi. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün girişimleriyle araç sayısını 17'ye çıkartan ekipler, 2021 yılı içerisinde 710 yangına müdahale de bulundu. Ayrıca yaz aylarında Muğla ve Antalya'da çıkan yangınları söndürmek için de destek veren ekipler, mücavir alan dışında da 37 görev gerçekleştirdi. - DÜZCE

1 yılda 710 yangına müdahale edildi

1 yılda 710 yangına müdahale edildi

1 yılda 710 yangına müdahale edildi

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