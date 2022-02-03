1 yılda 6,2 milyon yolcu taşındı - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

1 yılda 6,2 milyon yolcu taşındı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
1 yılda 6,2 milyon yolcu taşındı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de şehir içi ulaşımda yeni döneme geçilmesinin ardından 100'den fazla yeni minibüs vatandaşları taşımaya başladı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de şehir içi ulaşımda yeni döneme geçilmesinin ardından 100'den fazla yeni minibüs vatandaşları taşımaya başladı. Düzce Belediyesi 2021 yılı içerisinde taşınan yolcu sayılarını açıklanarak 1 yılda 6,2 milyon yolcu taşındığı belirtildi.

Düzce'de şehir içi ulaşımda yeni dönem geçtiğimiz yıllarda hayata geçirildi. Ulaşıma farkındalık getirilerek büyük otobüsler yerine küçük minibüsler tercih edilmeye başlandı. Hatlarda ki minibüs sayıları arttırılarak her 10 dakikada bir hatlardan araçların geçmesi sağlandı. Duraklarda vatandaşların beklemesinin önüne geçilirken, yapılan uygulama ile vatandaşlar araçların nerede olduğuna ve ne zaman durağa geleceğine kadar takip edebildi. Yeni gelişmelerin altında 2021 yılı içerisinde Düzce Belediyesi kaç yolcu taşındığı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Düzce Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Özgün toplu taşıma modeli ile Düzce'de 2021 yılı içerisinde 6 milyon 200 bin yolu taşıdık" ifadelerine yer verildi. - DÜZCE

1 yılda 6,2 milyon yolcu taşındı

1 yılda 6,2 milyon yolcu taşındı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi

Düzce Belediyesi, Minibüs, Düzce, Ekonomi, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title