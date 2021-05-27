1 yılda 10 kilo!
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1 yılda 10 kilo!

1 yılda 10 kilo!
Bültenler - Haberler | Sağlık

Ev içi yaşamın çocuklara dönüşü yaklaşık 10 – 12 kg oldu. Özel Adatıp İstanbul Hastanesi Diyetisyenlerinden Burcu Aktürk, bu süreçle ilgili ailelere önemli tavsiyelerde bulundu.

Yaklaşık bir buçuk yıldır devam eden pandemi süreci, herkesin hayatında etkiler bırakarak yaşayışımızı şekillendirmeye devam ediyor. Genç, yaşlı demeden her bireyi farklı yönlerden etkileyen süreç, çocukları da es geçmedi.

Değişen yaşam tarzı, artmış kalori alımı, azalan fiziksel aktivite gibi faktörler dolayısıyla çocukluk çağında obezite oranı tüm dünyada gün geçtikçe artış gösteriyor. Tüm bu faktörlere bir de pandemi dönemi kısıtlamaları eklendi ve sürecin en sessiz tanıkları çocuklar için sancılı bir yeni düzen başlamış oldu. Okullarından, arkadaşlarından ve sosyal çevrelerinden uzak kalan çocuklar bu süreçten psikolojik olarak etkilenirken, fizyolojik etkileri de göz ardı edilemeyecek kadar büyük oldu. Özel Adatıp İstanbul Hastanesi Diyetisyenlerinden Burcu Aktürk, pandemi döneminin çocuklarda geri dönüşünün yaklaşık 10 – 12 kg olduğunu belirtti. Dyt. Aktürk; "Son bir yıldır klinikte gördüğümüz danışanların çoğunluğunu çocuklar oluşturmaya başladı. Sürekli oturmaları, aktiviteden uzak kalmaları metabolizmalarını yavaşlatırken, acıkmadıkları halde can sıkıntısından zararlı yiyeceklere de eğilimleri arttı. Bu hızlı kilo alımları; insülin direnci, kolesterol yükselmesi, karaciğer yağlanması, erken ergenlik gibi süreçleri de beraberinde getirdi." açıklamalarında bulundu.

Pandemi süreci hala devam ederken Dyt. Burcu Aktürk, bu sürecin daha iyi yönetilmesi konusunda ailelere bazı tavsiyelerde bulundu:

Çocuklarınıza mutlaka sağlıklı menüler oluşturup, 3 ana öğünü hazırlayıp yemek masasında dengeli öğünler sunmaya özen gösterin.

Atıştırmalık tercihleriniz sağlıklı gıdalardan yana olsun. Mümkün olduğunca atıştırmalıkları evde hazırlamaya gayret edin.

Sağlıklı yiyecekleri ve atıştırmalıkları kolayca erişilebilir ve ulaşılabilir kılın.

Çocuklar ebeveynlerini rol model aldıkları için sizler de sağlıklı beslenmeye özen göstermelisiniz.

Su tüketimi gerçekten çok önemli. Sizler de günlük ihtiyaç doğrultusunda su tüketerek çocuklarınıza örnek olabilir ve onları su içmeye teşvik edebilirsiniz.

Egzersizler de ihmal edilmemeli. Egzersizi eğlenceli oyunlar şeklinde planlayıp hareketli yaşamı her güne dahil edebilirsiniz.

Kaynak: Bültenler

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