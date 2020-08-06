1 yıl önce tanıştıkları ragbi sporunda milli takım sporcusu olmayı başardılar Trabzonlu gençler Tolga Keskin, Hüseyin Çelik ve Yusuf Mikail Bektaş 1 yıl önce tanıştıkları ragbi sporunda kısa sürede gösterdikleri üstün performans ile milli takıma seçildiler.

Trabzonlu gençler Tolga Keskin, Hüseyin Çelik ve Yusuf Mikail Bektaş 1 yıl önce tanıştıkları ragbi sporunda kısa sürede gösterdikleri üstün performans ile milli takıma seçildiler.

Ragbi antrenörünün atanmasıyla birlikte bu branş ile ilk kez geçen yıl tanışan Trabzonlu gençler çalışmaları Arsin İlçe Stadı'nda yapıyor.

Trabzonlu gençlerin ragbi sporunda başarılı olabileceğine yürekten inandıklarını belirten Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, "Şehrimizde birçok branşta olduğu gibi ragbide de başarılı olabilecek iyi bir potansiyel var" diye konuştu.

Salgın öncesi 3 yaş kategorisinde antrenman yaptıklarını kaydeden Antrenör Bekir Ataoğlu ise "Özellikle Arsin Anadolu Lisesi ve Arsin OSB MTAL'de okuyan 26 sporcu ile çalışmalar yaptık. İlk yılımızda 3 sporcumuz U18 milli takımına davet edildi. Salgın nedeniyle milli takım kampı ve maçlar iptal edildi ama çalışmalar başlayınca sporcularımız ay-yıldızlı forma ile ülkemizi temsil edecek. Onlarla gurur duyuyorum" dedi.

Trabzon'un ilk milli ragbicilerinden Tolga Keskin, "Bir gün okulumuza Arsin İlçe Spor Müdürü Taner Şentürk, sportif eğitim uzmanı Osman Atmaca ve antrenör Bekir Ataoğlu geldi, hiç bilmediğim bu branşı tanıttı. Orada bu sporun güç, hız ve çevikliğe dayalı olması dikkatimi çekti, tam bana göreydi. Hemen ismimi yazdırdım, çalıştıkça sevdim, daha çok çalıştım ve milli takıma seçildim. Çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Başarılı performansı ile milli takıma seçilen bir diğer genç sporcu Hüseyin Çelik ise "Arkadaşlarım, okulumuzun konferans salonunda yeni bir spor dalı tanıtıldığını söyledi. Açıkçası il başta hiç ilgimi çekmedi, öylesine gittim ama videoyu izledikçe tam aradığım sporun bu olduğunu gördüm, Centilmenlik, hız, çeviklik, güç, tam bana göreydi. Cesaret ön plandaydı ve hemen katılmaya karar verdim. Çok çalıştım, başardım" derken,

Yusuf Mikail Bektaş ise "Kick boksla ilgileniyordum. Arkadaşlarım ilçede yeni başlayacak ragbinin ilgimi çekebileceğini söyledi, onların teşvikiyle antrenmanlara katıldım. Oynadıkça daha çok sevdim çünkü bu sporda aradığınız her şey var. Milli takıma seçildim ama salgın nedeniyle maçlar iptal edildi. Bireysel olarak çalışmaları sürdürüp kendimizi hazır tutuyoruz" dedi. - TRABZON

Kaynak: İHA