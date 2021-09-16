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1 Yıl önce cezaevinden çıkan şahıs evinde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
1 Yıl önce cezaevinden çıkan şahıs evinde ölü bulundu

Kastamonu'da kötü koku şikayeti yapılan apartman dairesine giren polis ekipleri, 1 yıl önce cezaevinden çıktığı öğrenilen şahsın cansız bedeni ile karşılaştı.

Kastamonu'da kötü koku şikayeti yapılan apartman dairesine giren polis ekipleri, 1 yıl önce cezaevinden çıktığı öğrenilen şahsın cansız bedeni ile karşılaştı. 10 gün önce vefat ettiği tespit edilen şahsın cesedi, güçlükle binadan çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Cebrail Mahallesi Kırkçeşme Sokak Demircioğlu apartmanında bir daireden birkaç gündür koku kokular alan apartman sakinleri, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Daireye gelen polis ekipleri, kapı açılmayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, kapıyı açmaları üzerine kötü koku etrafa yayıldı. Yapılan incelemede yaklaşık 10 gün önce vefat etmiş bir erkek cesedinin olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, cesedin 1 yıl önce cezaevinden çıkmış 40 yaşındaki Murat Yamak'a ait olduğunu belirledi.

Yapılan incelemenin ardından Murat Yamak'a ait ceset, otopsi yapılmak üzere Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı. Yamak'ın kesin ölüm sebebi, yapılan otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU

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