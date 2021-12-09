1 yıl önce boşandığı eşini bıçaklayan şüpheli: Evlenme aşamasındaydı (2)
TUTUKLANDISivas'ın Şarkışla ilçesinde, 1 yıl önce boşandığı Müzeyyen B.'yi (35) cadde ortasında bıçakla yaralayan Necmettin Gündüz (37), gözaltındaki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklandı.
ŞARKIŞLA, SİVAS (DHA) - TUTUKLANDI
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, 1 yıl önce boşandığı Müzeyyen B.'yi (35) cadde ortasında bıçakla yaralayan Necmettin Gündüz (37), gözaltındaki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklandı.
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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