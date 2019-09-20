1 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı

1 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışma sonrasında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şüpheli yakalandı.

20.09.2019 13:44
1 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışma sonrasında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şüpheli yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri tarafından Nevşehir 3.Asliye Ceza Mahkemesinde yaralama suçundan aranan ve hakkında 1 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan O.C. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.C. tutuklanarak Nevşehir E tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.