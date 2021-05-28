1 yaşındaki Suriyeli Yasin'in trafodan düşme anı kamerada
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1 yaşındaki Suriyeli Yasin'in trafodan düşme anı kamerada

1 yaşındaki Suriyeli Yasin'in trafodan düşme anı kamerada
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kanlı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'te, Suriye uyruklu Yasin Handan (1), üzerinde olduğu trafodan kaldırıma düşerek, yaralandı.

GAZİANTEP'te, Suriye uyruklu Yasin Handan (1), üzerinde olduğu trafodan kaldırıma düşerek, yaralandı. Yasin'in park halindeki otomobilin yanına düşme anı, güvenlik kamerasına yansıdı. 

Olay, pazartesi günü, Karagöz Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli Yasin Handan, kardeşleri tarafından demir korkuluklar aşılarak, trafo üzerine çıkarıldı. Burada oynamaya başlayan Yasin, dengesini kaybederek, kaldırıma düştü. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, minik Yasin'i ambulansla hastaneye götürdü. Acil serviste kafasında zedelenme tespit edilen Yasin Handan, 2 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.

Yakınlarını korkutan küçük Yasin'in sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Musa Handan, "Oğlum oyun oynadığı sırada yüksekten düşmüş. Daha sonra hastaneye götürülmüş. Biz de sonradan öğrenerek hastaneye gittik. 2 gün hastanede kalıp, tedavileri yapıldıktan sonra taburcu oldu. Çok şükür, şu an durumu iyi" dedi.Öte yandan minik Yasin'in düşme anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, Yasin Handan'ın kaldırıma düştüğü ve bu sırada park halindeki otomobilin yanında duran kişinin şaşkınlık yaşadığı anlar yer aldı. 

1 yaşındaki Suriyeli Yasin'in trafodan düşme anı kamerada
1 yaşındaki Suriyeli Yasin'in trafodan düşme anı kamerada
1 yaşındaki Suriyeli Yasin'in trafodan düşme anı kamerada
1 yaşındaki Suriyeli Yasin'in trafodan düşme anı kamerada
1 yaşındaki Suriyeli Yasin'in trafodan düşme anı kamerada
1 yaşındaki Suriyeli Yasin'in trafodan düşme anı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kanlı

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