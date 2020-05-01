1 yaşındaki İnayet, karantina yurdunun moral kaynağı oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

1 yaşındaki İnayet, karantina yurdunun moral kaynağı oldu

1 yaşındaki İnayet, karantina yurdunun moral kaynağı oldu
01.05.2020 09:16 | Son Güncelleme: 01.05.2020 09:21

1 yaşındaki İnayet, karantina yurdunun moral kaynağı olduKORONAVİRÜS salgını nedeniyle yurt dışından getirildikten sonra Mersin'de yurtta karantinaya alınan 686 Türk vatandaşının, gıda, sağlık ve bakım hizmetleri eksiksiz yerine getiriliyor.

1 yaşındaki İnayet, karantina yurdunun moral kaynağı oldu

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle yurt dışından getirildikten sonra Mersin'de yurtta karantinaya alınan 686 Türk vatandaşının, gıda, sağlık ve bakım hizmetleri eksiksiz yerine getiriliyor. Yurtta annesi ve babasıyla birlikte kalan 1 yaşındaki İnayet Görüroğlu, sempatik tavırları ile herkesin sevgilisi oldu.

Suudi Arabistan ile Almanya'dan getirilen 686 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında Mersin'de Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Mersin Kız Yurdu'nda 14 günlük karantinaya alındı. Tüm ihtiyaçları Valilik koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılayı tarafından karşılanan vatandaşlar, odalarda tek kişi kalıyor. Misafirlere, hijyen seti, kişisel bakım ve temizlik malzemesi desteğinde de bulunuluyor. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de yurtta kalanların ateşlerini ölçüp, sağlık kontrollerini gerçekleştiriyor. Her gün temizlik ve dezenfekte işleminin de yapıldığı yurtta, Türk Kızılayı ekipleri vatandaşlara sahur ve iftar olmak üzere 5 öğün sıcak yemek hizmeti sunuyor.

Karantina yurdunda verilen hizmetlere dair açıklama yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz, tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirterek, "Mersin'de Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bağlı yurtlarımızda vatandaşlarımız en iyi şekilde ağırlanıyor. Misafirlerimizin rahat etmeleri bizim için önemli. Çalışmalarımız bu yönde devam ediyor. Bakanımızın ve Valimizin talimatları doğrultusunda misafirlerimizin tüm ihtiyaçları karşılanıyor" diye konuştu.

Yurtta sunulan hizmetlerden memnun olan vatandaşlar ise gördükleri ilgi karşısında şaşkın olduklarını söyledi. Yurtta tüm ihtiyaçlarının karşılandığını belirten vatandaşlar, yetkililere teşekkür etti.

YURDUN EN KÜÇÜK SAKİNİNİN KEYFİ YERİNDE

Suudi Arabistan'dan 20 Nisan'da gelen grup arasında yer alan Görüroğlu ailesi de karantina yurdu sakinlerinden. Cemil ve Canan Görüroğlu çifti, yurttaki hizmetlerden dolayı yetkililere teşekkür ederken, 1 yaşındaki bebekleri İnayet ise yurdun en minik sakini oldu. İnayet'in sempatik tavırları herkesin yüzünü güldürüyor.

1 yaşındaki İnayet, karantina yurdunun moral kaynağı oldu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor Haberler
Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor
New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı Haberler
New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı
Mehmet Topuz'dan yıllar sonra gelen çarpıcı itiraf: Bruno Alves'i tekme tokat dövdüm, Fenerbahçe'den kovuldum Haberler
Mehmet Topuz'dan yıllar sonra gelen çarpıcı itiraf: Bruno Alves'i tekme tokat dövdüm, Fenerbahçe'den kovuldum
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı Haberler
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı
Voleybol maçını kaybeden Nisa ve Evrim, Acun Ilıcalı'nın yemek teklifini reddetti Haberler
Voleybol maçını kaybeden Nisa ve Evrim, Acun Ilıcalı'nın yemek teklifini reddetti
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti Haberler
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti
Mercedes hatta Ferrari sahibi olanlar bile 1000 liralık yardım için Bakanlığa başvuru yaptı
Mercedes hatta Ferrari sahibi olanlar bile 1000 liralık yardım için Bakanlığa başvuru yaptı
Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Amerikalının Konya'da baraj gölüne bıraktığı Japon balıklarını yakalamak için harekete geçti
Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Amerikalının Konya'da baraj gölüne bıraktığı Japon balıklarını yakalamak için...
Koronavirüsle mücadelede anket sonucuna göre; Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'ndan yüzde 12 daha başarılı
Koronavirüsle mücadelede anket sonucuna göre; Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu'ndan yüzde 12 daha başarılı
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı
Meşhur Araban sarımsağının hasadı bereketli başladı
Meşhur Araban sarımsağının hasadı bereketli başladı
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı
Futbol kariyerini noktalaması beklenen Galatasaraylı Selçuk İnan: Bırakmaya henüz hazır değilim
Futbol kariyerini noktalaması beklenen Galatasaraylı Selçuk İnan: Bırakmaya henüz hazır değilim
İstanbul'dan Kayseri'ye giden 15 yaşındaki kız, tüm akrabalarına koronavirüs bulaştırdı
İstanbul'dan Kayseri'ye giden 15 yaşındaki kız, tüm akrabalarına koronavirüs bulaştırdı
Koronavirüs sürecinde normalleşme takviminde neler yer alıyor? İşte tüm aşamalar
Koronavirüs sürecinde normalleşme takviminde neler yer alıyor? İşte tüm aşamalar
Kara yolu taşımacılığında yüzde 50 indirimli tavan ücret tarifesi uygulamaya girdi
Kara yolu taşımacılığında yüzde 50 indirimli tavan ücret tarifesi uygulamaya girdi
Trump: Koronavirüsün Çin'deki laboratuvardan çıktığına dair kanıt gördüm
Trump: Koronavirüsün Çin'deki laboratuvardan çıktığına dair kanıt gördüm
Salgın nedeniyle çekimleri durdurulan Sefirin Kızı, 19. bölümle sezon final yapacak
Salgın nedeniyle çekimleri durdurulan Sefirin Kızı, 19. bölümle sezon final yapacak
Sağlık çalışanını 'Koronavirüs taşıyabilirsin' diyerek minibüsten indirdiler
Sağlık çalışanını "Koronavirüs taşıyabilirsin" diyerek minibüsten indirdiler
Fenerbahçe ve Beşiktaş, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı paylaştı
Fenerbahçe ve Beşiktaş, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı paylaştı
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen: Lig maçları 1 yıllığına play off sistemiyle oynansın
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen: Lig maçları 1 yıllığına play off sistemiyle oynansın
Fransız ekibi Rennes, Eski Galatasaraylı Steven Nzonzi'nin sözleşmesini uzattı
Fransız ekibi Rennes, Eski Galatasaraylı Steven Nzonzi'nin sözleşmesini uzattı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, halsizlik şikayetiyle hastaneye kaldırıldı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, halsizlik şikayetiyle hastaneye kaldırıldı
İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Salgında zirve noktasını geride bıraktık, hastalık yatay seyre geçti
İngiltere Başbakanı Boris Johnson: Salgında zirve noktasını geride bıraktık, hastalık yatay seyre geçti
Fransa ve İtalya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 574 kişi hayatını kaybetti
Fransa ve İtalya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 574 kişi hayatını kaybetti
Korona bağlantılı çocuk hastalığı için Dünya Sağlık Örgütü harekete geçti
Korona bağlantılı çocuk hastalığı için Dünya Sağlık Örgütü harekete geçti
İsrailli mühendis, tek tweetle ABD'yi 69 milyon dolar dolandırdı
İsrailli mühendis, tek tweetle ABD'yi 69 milyon dolar dolandırdı
BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi
BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi
Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler
Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler
5 yaşındaki çocuğa tacizde bulunan şahıs mahalleli tarafından suçüstü yakalandı
5 yaşındaki çocuğa tacizde bulunan şahıs mahalleli tarafından suçüstü yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Meral Akşener Abdülhamit Gül Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Aslı Enver Ajda Pekkan Nur Yerlitaş
Spor Ali Koç Selçuk İnan Caner Erkin Ahmet Nur Çebi Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Bursa Avrupa Futbolcu Fenerbahçe
Şu an buradasınız: 1 yaşındaki İnayet, karantina yurdunun moral kaynağı oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.5.2020 09:48:05. #1.15#
title