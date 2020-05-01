1 yaşındaki İnayet, karantina yurdunun moral kaynağı oldu

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle yurt dışından getirildikten sonra Mersin'de yurtta karantinaya alınan 686 Türk vatandaşının, gıda, sağlık ve bakım hizmetleri eksiksiz yerine getiriliyor.

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle yurt dışından getirildikten sonra Mersin'de yurtta karantinaya alınan 686 Türk vatandaşının, gıda, sağlık ve bakım hizmetleri eksiksiz yerine getiriliyor. Yurtta annesi ve babasıyla birlikte kalan 1 yaşındaki İnayet Görüroğlu, sempatik tavırları ile herkesin sevgilisi oldu.

Suudi Arabistan ile Almanya'dan getirilen 686 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında Mersin'de Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Mersin Kız Yurdu'nda 14 günlük karantinaya alındı. Tüm ihtiyaçları Valilik koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü, AFAD, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılayı tarafından karşılanan vatandaşlar, odalarda tek kişi kalıyor. Misafirlere, hijyen seti, kişisel bakım ve temizlik malzemesi desteğinde de bulunuluyor. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de yurtta kalanların ateşlerini ölçüp, sağlık kontrollerini gerçekleştiriyor. Her gün temizlik ve dezenfekte işleminin de yapıldığı yurtta, Türk Kızılayı ekipleri vatandaşlara sahur ve iftar olmak üzere 5 öğün sıcak yemek hizmeti sunuyor.

Karantina yurdunda verilen hizmetlere dair açıklama yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Oğuz Kaymaz, tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirterek, "Mersin'de Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bağlı yurtlarımızda vatandaşlarımız en iyi şekilde ağırlanıyor. Misafirlerimizin rahat etmeleri bizim için önemli. Çalışmalarımız bu yönde devam ediyor. Bakanımızın ve Valimizin talimatları doğrultusunda misafirlerimizin tüm ihtiyaçları karşılanıyor" diye konuştu.Yurtta sunulan hizmetlerden memnun olan vatandaşlar ise gördükleri ilgi karşısında şaşkın olduklarını söyledi. Yurtta tüm ihtiyaçlarının karşılandığını belirten vatandaşlar, yetkililere teşekkür etti.YURDUN EN KÜÇÜK SAKİNİNİN KEYFİ YERİNDE

Suudi Arabistan'dan 20 Nisan'da gelen grup arasında yer alan Görüroğlu ailesi de karantina yurdu sakinlerinden. Cemil ve Canan Görüroğlu çifti, yurttaki hizmetlerden dolayı yetkililere teşekkür ederken, 1 yaşındaki bebekleri İnayet ise yurdun en minik sakini oldu. İnayet'in sempatik tavırları herkesin yüzünü güldürüyor.

Kaynak: DHA