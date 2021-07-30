1 yaşındaki bebek otobüste nöbet geçirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

1 yaşındaki bebek otobüste nöbet geçirdi

1 yaşındaki bebek otobüste nöbet geçirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde halk otobüsünde epilepsi nöbeti geçiren bebek hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde halk otobüsünde epilepsi nöbeti geçiren bebek hastaneye kaldırıldı.

Olay, ilçeye bağlı Potbaşı mevkiinde meydana geldi. Şehir merkezine seyir halinde olan özel halk otobüsünde ailesi ile birlikte yolcu olarak bulunan 1 yaşındaki Eren A., bir süre sonra epilepsi nöbeti geçirdi. Başta yakınları olmak üzere otobüstekiler telaşlanırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeği ambulansa alarak ilçede bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Bebeğin hastanedeki tedavisi sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İnsanlık dışı olay! Kayıp olarak aranıyordu, evine sürünerek dönen kedinin tecavüze uğradığı ortaya çıktı
İnsanlık dışı olay! Kayıp olarak aranıyordu, evine sürünerek dönen kedinin tecavüze uğradığı ortaya çıktı
Maaşını alamayınca çalıştığı binanın çatısına çıktı
Maaşını alamayınca çalıştığı binanın çatısına çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Bilgiç Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Ömer Halisdemir
Magazin Oğulcan Engin Diana Spencer Çağatay Akman Sevda Erginci
Spor Can Bartu Mesut Özil Burak Elmas Fatih Terim Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
1 yaşındaki bebek otobüste nöbet geçirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 20:26:26. #1.14#

title