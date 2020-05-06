1 yaşındaki bebek babasıyla koronayı yendi, hastaneden babasıyla taburcu oldu

Yalova'da korona virüs tedavisi gören 1 yaşındaki bebek ve 26 yaşındaki babası hastalığı yenerek taburcu oldular.

Yalova'da korona virüs tedavisi gören 1 yaşındaki bebek ve 26 yaşındaki babası hastalığı yenerek taburcu oldular. 1 yaşına hastanede giren Çağan Eymen bebek için doğum günü kutlaması da yapıldı.

Yalova'da babasıyla birlikte korona tedavisi gören 1 yaşındaki Çağan Eymen bebeğe, doktorlar hastanede doğum günü sürprizi yaptı. Korona virüse babasıyla birlikte yakalanan ve bir süredir Yalova'da bulunan bir hastanede tedavi gören 1 yaşındaki bebeğe, hastane doktorları pasta keserek doğum günü sürprizi gerçekleştirdi.

Yalova'da yaşayan Yenigül ailesi bir süre önce dünyayı etkisi altına alan korona virüse yakalanarak tedavi altına alındı. Bir yaşındaki minik Çağan Eymen Yenigül, 26 yaşındaki babası Sercan Yenigül ile hastalığı yenerek bugün taburcu oldu.

Özel Yalova Hastanesi'nde tedavi gören ve ilk yaşına hastanede giren Eymen bebek CNC operatörü 26 yaşındaki babası Sercan Yenigün ile evlerinin yolunu tuttu. 14 gün süren tedavinin ardından 14 gün de evlerinde karantinada kalan aile daha sonra normal hayatlarına dönebilecekler - YALOVA

Kaynak: İHA