1 yaşındaki bebeğin üzerine sıcak su döküldü

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde on iki aylık bebek, üzerine sıcak su dökülmesi sonucu hastanelik oldu.

Edinilen bilgiye göre, Perşembe beldesi Sandallar köyünde yaşayan ailenin 1 yaşındaki bebeğinin üzerine sıcak su döküldü. Korkuya kapılan aile, 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ambulansla bebek Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bebek, göğsünde ve karın bölgesinde yanıklar belirlenmesi üzerine Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. - ZONGULDAK

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