1. Yapay Zeka Zirvesi "AI [Tomorrow Summit]" kapsamında ödül töreni düzenlendi
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1. Yapay Zeka Zirvesi "AI [Tomorrow Summit]" kapsamında düzenlenen törende 17 kategorideki ödüller sahiplerini buldu.
1. Yapay Zeka Zirvesi "AI [Tomorrow Summit]" kapsamında düzenlenen törende 17 kategorideki ödüller sahiplerini buldu.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Ağustos 2021'de açıklanan "Türkiye Yapay Zeka Stratejileri"ni desteklemek amacıyla, yapay zekaya ilişkin kamu, özel sektör, akademi ve girişimcilik dünyasında farkındalık oluşturmak üzere planlanan 1. Yapay Zeka Zirvesi "AI [Tomorrow Summit]" kapsamında ödül töreni düzenlendi.
Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen törende 17 kategorideki ödüller, çevrim içi ortamda sahiplerine takdim edildi.
Ödül alan kişi ve kurumlar ile kategorileri şöyle:
Sektöründe Fark Yaratanlar
GSM: TURKCELL
E-Market: Getir
E-Yemek: Yemek Sepeti
E-Pazar: Hepsiburada
Dijital Bankacılık: Akbank
Geleceğe Değer Katan Projeler
Sürdürülebilirlik: Cerebrum Tech
CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi Ödülü: MULTINET UP
Jüri ödülleri-Geleceğe İlham Verenler
Kültür Sanat: Besteci Mehmet Ünal
ARGE: GRI-ZU 263 Uzay Takımı
Toplumsal Fayda: Mustafa Özhan Kalaç
Sosyal Medya: WEBTEKNO
Podcast: Teknoseyir: Murat Pekcan ve Levent Gamsız
Girişimcilik: Mehveş Altay
TV programı: NTV-Teknohayat: Ahmet Can
İnovasyon Ödülü: TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş
Kamu Dijital Dönüşüm Lideri: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç
Özel Ödül:
Cahit Arf Özel Ödülü: Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar