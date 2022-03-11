Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin savunma sanayiinde çok iddialı teknolojik ürünler yapabileceğini dünyaya gösterdiğini belirterek, "Savunma sanayiindeki dönüşüm rüzgarının diğer sivil alanlara aktarılmasının vaktinin geldiğini düşünüyorum." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ağustos 2021'de açıklanan "Türkiye Yapay Zeka Stratejileri"ni desteklemek amacıyla, yapay zekaya ilişkin kamu, özel sektör, akademi ve girişimcilik dünyasında farkındalık oluşturmak üzere planlanan "1. Yapay Zeka Zirvesi AI [Tomorrow Summit]" etkinliği çevrim içi olarak devam ediyor.

Etkinlik kapsamında düzenlenen "Geleceğe İlham Verenler" başlıklı oturumda Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar bir sunum gerçekleştirdi.

Bayraktar, sunumunda, Baykar bünyesinde geliştirdikleri insansız hava araçlarına ilişkin bilgi verdi.

Uçan akıllı mobilitenin günbegün hayata gireceğini belirten Bayraktar, "Plaza camlarını temizleyen robotlardan, zirai ilaçlama yapan drone robotlara, bir anlamda şu an elektrikli, otonom arabalar hayatımıza hızla giriyor. Bundan sonra da uçan drone taksiler şeklinde hayatımıza girecek ve yoğun bir şekilde dünya buna çalışıyor. Biz de bu yönde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Savunma sanayiinde geliştirdiğimiz teknolojilerin sivil alanda en üst, en ileri şekilde buluşması uçan akıllı mobiliteyle olacak." diye konuştu.

"Dünya, Türkiye'nin savunma sanayiindeki dönüşümünden bahsediyor"

Bayraktar, Baykar olarak robot uçaklar yaptıklarını ve 2000'li yılların başından beri bu teknolojiyi geliştirmeye çalıştıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"İnsansız hava araçlarının en büyük farkı, bunların robotik akıllı sistemler olmaları. Havacılıkta yaptıkları paradigma dönüşümü de bundan kaynaklanıyor. Özellikle savunma sanayiinde bu sistemlerin tasarımları, yazılımları ve elektronikleri size ait değilse bağımsız bir şekilde kullanmanız mümkün olmuyor. Böylesine karmaşık sistemlerde karar verici olmadığınız durumlar dahi olabiliyor. Gelecek potansiyel ambargoları, diğer dış faktörleri düşündüğünüzde muhakkak milli olarak tasarlamanız gerekiyor.

Baykar'ın farkı ne yaptığından ziyade nasıl ve niye yaptığıyla alakalı. Baykar, ülkemiz bu alanda tam bağımsız ve müreffeh olsun diye bu çalışmaları gerçekleştirdi. Çünkü ülkemiz baktığınızda yüzde 80 oranında 2000'li yılların başında yüksek teknoloji ve savunma sanayi anlamında dışarıya bağımlıydı. O vizyonun 2000'li yılların başından itibaren değişmesiyle birlikte adım adım dünyada kendi sınıfının en iyisi diyebileceğimiz sistemleri geliştirebildiğimizi gördük. Artık bütün dünya bu geliştirdiğimiz insansız hava araçlarından ve Türkiye'nin savunma sanayiindeki dönüşümünden bahsediyor."

"Bayraktar TB3 ve Muharip İnsansız Uçak Sistemi muharebede devrim yapacak"

Bayraktar TB2'nin 3 farklı kıtada yaptığı operasyonlarla bütün dünyada basında yer aldığını ifade eden Bayraktar, "Adım adım insansız savaş uçağını da muharebede devrim yapacağını düşündüğümüz Bayraktar TB3'ü de geliştirmeye devam ediyoruz. Türkiye, savunma sanayiinde çok iddialı teknolojik ürünler yapabileceğini dünyaya gösterdi. AKINCI, dünyada sadece 3 ülkenin yapabildiği bir teknoloji olarak karşımıza çıkıyor. AKINCI, kendi sınıfında dünyanın en gelişmiş platformlarından biri ve şu anda en moderni." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, nispeten daha ufak bir platform olan dikey iniş kalkışlı insansız hava araçlarını geliştirmeyi sürdürdüklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bayraktar TB3 ve Muharip İnsansız Uçak Sistemi dediğimiz platformları geliştiriyoruz. Bu platformlar, kendi sınıfında benzeri olmayan platformlar. Kısa pistli gemilere inip kalkan, sabit kanatlı bir insansız hava aracı sistemi dünyada henüz yok. Bayraktar TB3 ve Muharip İnsansız Uçak Sistemi'nin muharebede devrim yapacağını değerlendiriyoruz. Kuvvet çarpanı olarak baktığınızda hem insansız olmasından kaynaklı hem de savaş uçağı olabilmesi ve gemiye inip kalkabilmesi ve bunun yanında dünyanın da şu anda üretilen son insanlı savaş uçaklarını üretiyor olması, bunların hepsini yan yana koyduğunuzda bu platformlar muharebede devrim yapacaklar."

"Savunma sanayiindeki dönüşüm rüzgarının sivil alanlara aktarılmasının vakti geldi"

Sunumunda Baykar'ın Yapay Zeka Yol Haritası'na ilişkin bilgi veren Bayraktar, insanoğlunun biriktirdiği bilgi birikimini dikkate alarak ilerleyen bir çalışmaları olduğunu belirterek, "Yüksek otonomiyi gerçekleştirirken çok daha önemli bir parametre olan emniyetten vazgeçmeden bu çalışmaları yürütüyoruz." dedi.

Konuşmasının bir başka bölümünde, dünyayı değiştirenlerin, ufacık garaj şirketleri olduğuna işaret eden Bayraktar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dünyada bir dönüşüm rüzgarını çıkarmak anlamında en şanslı olanların ufaklar olduğunu görüyoruz. Türkiye'de bu girişim sermayesi ekosistemini T3 Vakfı ve TEKNOFEST olarak oluşturmaya çalışıyoruz. Kurumsal olarak bunu yapıyoruz ama bundan sonra şahıs olarak da ayrıca desteklemem gerektiğini düşünüyorum. Girişim sermayelerinin genişlemesi, bununla alakalı varsa eksiklerin tamamlanması ve savunma sanayiindeki dönüşüm rüzgarının diğer sivil alanlara aktarılmasının vaktinin geldiğini düşünüyorum."