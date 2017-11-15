1 uzman çavuşun şehit olduğu operasyonda 4 terörist etkisiz hale getirildi



AĞRI - Erzurum'un Karayazı ilçesi ile Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi arasında bulunan Eyüpkomu köyü kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada 1 uzman çavuş şehit oldu, 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Ağrı İl Jandarma Komutanlığı tarafından bu sabah saatlerinde ilimiz Eleşkirt ilçesi sınırları içerisinde bir grup terörist ile sıcak temas sağlanmış, çıkan çatışmada 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Çatışmada 1 uzman çavuşumuz şehit olmuştur" denildi.