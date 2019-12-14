"1. Ümraniye Kitap Fuarı" açılışı yapıldı

14.12.2019 16:48 | Son Güncelleme: 14.12.2019 16:48

Ümraniye Belediyesinin düzenlediği "1. Ümraniye Kitap Fuarı" Santral Meydanında açıldı.

Açılışa fuarın onur konuğu Rasim Özdenören'in yanı sıra Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu, AK Parti Genel Başkan Danışmanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan, Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu (YAYFED) Yönetim Kurulu Başkanı Münir Üstün ile çok sayıda kitapsever katıldı.

Açılışta konuşan Özdenören, Ümraniye'de böyle bir kitap fuarının açılmasının kendisini mutlu ettiğini belirterek, "Ümraniye adı üzerinde 'Ümran' İbn-i Haldun'un deyişiyle kültür şehri demektir. Kültür şehri ve aynı zamanda bayındırlık ürünlerinin bulunduğu yer. Böyle bir yerde kitap fuarının açılması adına layık bir faaliyetin temsilcisi oluyor." diye konuştu.

Sadece kitabevlerinin değil, kitapların bile zor bulunduğu dönemlerden bugünlere geldiğini vurgulayan Özdenören, o günlerden bu günlere, kitap fuarlarının açıldığı bir güne gelmiş olmak gurur verici bir olay sayılması gerektiğini ifade etti.

Özdenören, kitapların bu günlerde bir hayli rakibi olduğunu aktararak, "Bilişim imkanlarının bunca gelişmiş olduğu bir dönemde kitabın hala rağbet görmesi ilerleme açısından Türkiye'nin bu işe ne denli önem verdiğinin bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım da Ümraniye'de bir takım kültürel faaliyetler gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, "Kitap fuarı denilince, arkadaşlar bu sene yapalım diye ısrar ettiler. Ben de hiç yapılmadı sanırım bir eksikliğimiz olur mu diye düşündüm ama sonradan karar verdik ve de çok güzel oldu. Elinize kolunuza fikrinize sağlık." diye konuştu.

Her ne kadar akıllı telefon, tablet ve bilgisayarlar binlerce kitap barındırabilse de kitapların yerini tutamayacağına dikkati çeken Yıldırım, "Onlarla bir şeyler okumaya çalışsak da mutlaka kitap sayfalarının kokusu ve bize kazandırdıkları bana göre hiç bir şeyle kıyaslanamaz. Onun için kitap fuarlarının çok önemli olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

YAYFED Yönetim Kurulu Başkanı Üstün ise Türkiye'de kitap çok okunmadığı yönündeki algının doğru olmadığını vurgulayarak, kitap basım rakamlarından bahsetti:

"Ben öyle olmadığını iddia ediyorum. Bunu rakamlarla size söyleyeceğim şimdi. 2010'dan 2019'a kadar Türkiye'de üretilen resmi rakamları söyleyeceğim. Bunlar sadece bandrol verilen kitapların adedi. 2010 yılında 214 milyon adet. 2011 de 289 milyon, 2012 de 293 milyon, 2013'de 330 milyon, 2014'de 344 milyon, 2015'de 384 milyon, 2016'da 405 milyon, 2017'de 408 milyon, 2018'de 411 milyon, 2019'un son 15 günündeyiz herhalde bu yılı 415 milyon adet ile yılı kapatacağız. Bu şu demek, kişi başına yılda 10 kitap düşüyor. Bu çok sevindirici bir rakam. Yılda 70 bin civarında ilk kitap basılıyor. Dünyada 6. sıradayız."

Çeşitli söyleşiler ve yazarların imza günlerinin de yer alacağı kitap fuarına 62 yayınevi ve 100 yazar katıldı.

"1. Ümraniye Kitap Fuarı" 22 Aralık'a kadar sürecek.

Kaynak: AA