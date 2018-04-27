Hakkari Üniversitesi ile Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen "1. Uluslararası Zap Havzası Uleması Sempozyumu" başladı.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen sempozyuma Türkiye, Irak, İran, Filistin, Suriye, Avusturya ve İsveç'ten bilim insanları katılıyor.

Sempozyumun açılışında konuşan Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Zap Havzası'nın Hz. Ömer döneminde Müslümanlar tarafından fethedilmesinden itibaren, İslam kültür ve medeniyetinin çok önemli merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

Pakiş, kuruldukları günden bu yana Hakkari halkı ile bütünleşmeye, sevinçlerini ve üzüntülerini paylaşmaya, ihtiyaç duyulan konularda toplumu bilinçlendirmeye çalıştıklarını anlattı.

Bu kapsamda Hakkari Üniversitesi olarak ulusal ve uluslararası ölçekte paneller, konferanslar, kongreler ve sempozyumlar düzenlediklerini ve düzenlemeye devam edeceklerini vurgulayan Pakiş, şöyle konuştu:

"Sempozyumumuzun ana gayesi tarih boyunca bu havzada oluşturulan kültür ve medeniyet kurumlarını ortaya çıkarmak, bu kurumlarda yetişmiş önemli şahsiyetleri tanımak ve tanıtmaktır. Onların geleneklerimiz ile düşünce dünyamıza olan katkılarını ve etkilerini tartışmaya açmak istiyoruz. Bu bağlamda bölgede kurulmuş olan cami, medrese, tekke, kilise, manastır ve benzeri dini ve ilmi merkezler, burada ortaya konulan dini, ilmi ve edebi çalışmaları gün yüzüne çıkarmaya çalışacağız."

Konuşmaların ardından oturumlara geçildi.

29 Nisan'da sona erecek sempozyumun açılışına Vali Cüneyit Orhan Toprak ve eşi Dr. Funda Toprak, Vali Yardımcısı Bekir Abacı, kurum amirleri, akademisyenler, öğrenci ve vatandaşlar da katıldı.