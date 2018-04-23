Çanakkale'nin Biga ilçesinde, "1. Uluslararası Troya Çocuk Halk Dansları Festivali" kapsamında bir araya gelen çocuklar gösteri yaptı.

Çanakkale Folklor Araştırma Derneği tarafından düzenlenen festivale, Azerbaycan, Karadağ, Ukrayna, Nepal, Bulgaristan'ın yanı sıra Sivas, Burdur ve Biga'dan öğrenciler katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'ndan kortej yürüyüşü ile başlayan program, şehir parkında halk dansları gösterileri ile devam etti.

Etkinliğe, Biga Kaymakamı Mustafa Can, Belediye Başkanı İsmail Işık, Belediye Meclis üyeleri, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan ve çok sayıda vatandaş katıldı.