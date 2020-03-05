05.03.2020 15:00 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:00

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, kamu, üniversite, sanayi işbirliği kapsamında Nuh Naci Yazgan Üniversitesinde gerçekleştirilen "1. Uluslararası Mühendislik ve Dijital Dönüşüm Konferansı"na katıldı.

Melikgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Palancıoğlu konferansta, belediye olarak teknoloji üzerine önemli projeleri yürüttüklerini ifade etti.

Sanayiciye destek olmaları gerektiğini vurgulayan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Belediye olarak bu desteği veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. İnşallah ilçemize bir teknoloji lisesi kazandıracağız. Çocuklarımız teknolojiyle tanışacak ve ilerde burası ileri teknoloji lisesi olacak. Teknoloji olmazsa olmaz. Türkiye olarak savunma sanayimizde muazzam bir gelişme kaydettik. Dışarıya bağımlı olmadan kendi savunma silahlarımızı üretir hale geldik. Ülkemizin güvenliği ve kalkınması için teknoloji önemli. Bunun için bu konferans benim için oldukça önemliydi."

Kaynak: AA