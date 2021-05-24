1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu yarın düzenlenecek

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Diyanet İşleri Başkanlığı, Erciyes Üniversitesi, TRT, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) iş birliğiyle 1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu düzenlenecek.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Diyanet İşleri Başkanlığı, Erciyes Üniversitesi, TRT, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) iş birliğiyle 1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu düzenlenecek.

ATO Congresium'da 25-26 Mayıs'ta ilki düzenlenecek sempozyuma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılması bekleniyor.

Sempozyum Yürütme Kurulu adına sempozyumun açılış konuşmalarını, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin yapacak.

Sempozyumun ilk gününde, açış konuşmalarının ardından dört farklı panelde, medya ve İslamofobi konusu uluslararası düzeyde katılımla ayrıntılarıyla ele alınacak. Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, "İslamofobiyle Mücadelede Medyanın Rolü" konusunda konuşma yapacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de katılacağı oturumlarda, devlet yöneticileri, akademisyenler ve gazeteciler panelist olarak yer alacak.

"Yalan Haber, Nefret Söylemi" ve "Kültürel Irkçılık Kıskacında İslam" konularının tartışılacağı sempozyumun ikinci gününde, 113 bilimsel çalışma katılımcılara sunulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım