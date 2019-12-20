20.12.2019 15:16 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:19

Malatya'da, Yeşilyurt Belediyesi ile İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Derneği iş birliğiyle düzenlenen "1. Uluslararası Malatya Gastronomi ve Kültür Kongresi" başladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bir otelde düzenlenen kongrenin açılışında, Malatya'nın "12 bin yıllık yöresel mutfağın özeti" olduğunu söyledi.

Burada yaşayan medeniyetlerin kenti daha da öne çıkardığını anlatan Gürkan, "Malatya'nın mutfağını tartışmak veya başka bir mutfakla kıyaslamak akla ziyan bir şeydir. Eksiklerimiz vardır, tanıtma, hareket ve aidiyet noktasında hepimizin sorumlulukları var." dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise ilki gerçekleştirilen kongrenin kente hayırlı olmasını diledi.

Malatya'nın zengin bir gastronomi kültürü bulunduğunu dile getiren Çınar, "Kongrenin, Malatya'mızın saklı kalmış gastronomi ve yerel kültürü içerisindeki ürünlerinin dünyaya tanıtılmasında büyük katkısı olacaktır. Kültürel mirasımız olan yöresel ürünlerimizin inşallah tescilini yapıp, kentimize daha fazla turist gelmesi noktasındaki çalışmalara öncülük edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kongre Başkanı, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Talas da kentteki doğal koşullar ve insan kaynağındaki çeşitliliğin beslenme kültürünü etkilediğini belirtti.

Kongrede, Malatya kayısısı ve kayısı ürünleriyle yapılan tatlılarının yanı sıra analı kızlı, ekşili köfte, yaprak sarması, kiraz yaprağı sarması, kaburga dolma, karın bumbar, mercimekli köftenin de aralarında bulunduğu yöresel yemekler sergileniyor.

Çeşitli sunumlarla devam eden kongre, 22 Aralık'ta sona erecek.

Kaynak: AA

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