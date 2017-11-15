1.Uluslararası Kış ve Dağ Turizm Kongresi başladı 10 ülkeden yaklaşık 200 davetli katılıyor Kongre, 3. Turizm Şurası'nın stratejik hedeflerinden ürün çeşitlendirmesinin de ilk adımlardan biri olacakERZURUM - 1.Uluslararası Kış ve Dağ Turizm Kongresi Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde başladı.