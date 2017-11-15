1.uluslararası Kış ve Dağ Turizm Kongresi Başladı
1.Uluslararası Kış ve Dağ Turizm Kongresi Erzurum Palandöken Kayak Merkezi’nde başladı.
1.Uluslararası Kış ve Dağ Turizm Kongresi Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde başladı.
15-17 Kasım 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 1.Uluslararası Kış ve Dağ Turizm Kongresine çok sayıda yerli ve yabancı turizmci katılıyor. Kongrenin açılış törenine Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy, Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Kars Valisi Rahmi Doğan, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Erol Yarar, Kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, takım lideri olarak ta Francesco Commetti katıldı. 3 gün sürecek kongrede, Erzurum, Erzincan ve Kars'ta turizmi geliştirmek, turizmin yanı sıra kışın yağan kar ve getirisi ile kış turizminin çevre illere katkısı ele alınacak.
Programda ilk konuşmayı yapan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen "İlk olarak zamana ihtiyacımız var. Zamanla da çok farklı bir konuma gelecek. Biz de yerel yönetimler olarak arzu ettiğimiz desteği ve katkıyı sağlayacağız" dedi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy, Türkiye'de turizmi çeşitlendirmek istediklerini belirterek, "Sadece deniz, güneş ve kum ayrıca amiral gemimizi çıkarıp Türkiye gibi 365 gün ve Türkiye üzerinden bunları çeşitlendirmek istiyoruz. Bunların en önemli ayaklarından bir tanesi kış turizmi. Bunun en önemli bir ayağını burada icra ediliyor. Kayak Federasyonu Başkanımız burada, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte envanter çalışmalarımız sürüyor. Bunun çalışması sonucu olarak 2023 Ulusal Kış Turizmi stratejisini ortaya çıkaracağız. Yaptığımız tanımlamalarla birlikte Türkiye'de kış turizm yatak sayısı 80 bin civarında olmasını hedefliyoruz. Önemli bir husus olarak kış turizmi biraz da iç turizme dayalı. Türkiye'de kayak sporu kültürünü yaygınlaştırmamız lazım. Bunun için de Milli Eğitim Bakanlığımız, Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Gençlik ve Spor Bakanlığımız, ajanslarımız, yerel yönetimlerimiz topyekün olarak bu işe girişmemiz lazım. Elmas madenlerinin üzerinde yaşıyoruz ama yeterince bunu kullanamıyoruz. Erzurum Universiat olmak üzere birçok yarışmalarla çok büyük mesafeler kat etti. İnşallah 2026 olimpiyatlarını alırsak Erzurum başka bir noktaya gelecek. Erzurum değil tüm Türkiye büyük bir tanıtıma kavuşacak" dedi.
"Erzurum her zaman Anadolu'nun geçiş noktasındadır"
İpekyolu geçiş kavşak yolu olarak gösterilen Erzurum'un yine aynı manaya gelen kış koridorunun tam ortasında durarak bir kere daha etkinliğini ispatlamış bir şehir olduğunu dile getiren Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu "Erzurum her zaman Anadolu'nun geçiş noktasındadır. Orta Asya'dan Anadolu'ya en önemli bir kavşak Erzurum'dur. Aynı koridorda yer alan Erzincan ve Kars şekillenecek. Klasik olarak yalnızca yaz tatili olarak değerlendirilmeyecek, üç destinasyon birlikte bu bölgeyi renklendirecek. Bu proje Erzurum kış sporlarının bir asırlık tarihini düşünerek aynı zamanda Türkiye'nin modern kayak faaliyetlerinin tam yaşamaları açısından da önemlidir" dedi.
Takım lideri Francesco Commacti 1.Uluslararası Kış ve Dağ Turizm Kongresi hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:
"Bu çerçevede bizim başlattığımız bir proje, özellikle dağ ve kış turizm ile ele alınan bir geliştirme projesi oldu. Buz bu çerçevede pilot il olmak üzere üç destinasyon çerçevesinde yerel destinasyon yönetimleri ve bölgeyi kapsayan bir destinasyon yönetimi kurmak için böyle bir organizasyon ile yola çıktık. Bizim karşılaştırma yaptığımız destinasyonlara baktığımızda bunların yıllar hatta yüzyıllar öncesine dayanıyor. Bizler onlardan feyz alarak, onların ürünlerini kopyalamak yerine kendi ürünlerimize odaklanacağız. Türkiye ileriki yıllarda başarılı bir seviyeye gelecek. Hem yazı hem de kış faaliyetler geliştirilecek" dedi.
Kongreye İngiltere, Rusya, İtalya, İran, İsveç, İsviçre, Slovenya, Bulgaristan, İspanya ve Avusturya'dan davetli katılıyor
Türkiye'nin Kuzey Doğu Anadolu bölgesinde kış turizmi koridoru oluşturan 8 milyon 800 bin avro bütçeli "Erzurum, Erzincan ve Kars Kış Turizm Koridorunun Geliştirilmesi Projesi" uluslararası bir kongreyle taçlandırılıyor.
Uluslararası düzeyde turizmciler, akademisyenler ve firma temsilcilerinin katılımlarıyla düzenlenen "Uluslararası Kış ve Dağ Turizmi Kongresi" 10 ülkeden yaklaşık 200 davetliyi bir araya getirdi. Türkiye'nin turizm çeşitlerinden kış turizminin geliştirilmesine yönelik kongre, 3. Turizm Şurası'nın stratejik hedeflerinden ürün çeşitlendirmesinin de ilk adımlardan biri olacak.
Uluslararası düzeyde turizmcileri, akademisyenleri ve firma temsilcilerini kış turizmi için buluşturan kongre "Kış Turizminde Yeni Ufuklar" başlığıyla düzenleniyor. Kongreye; İngiltere, Rusya, İtalya, İran, İsveç, İsviçre, Slovenya, Bulgaristan, İspanya ve Avusturya'dan çok sayıda davetli katılıyor.
Yeni iş imkanları ve rekabet
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen, Avrupa Birliği destekli, Rekabetçi Sektörler Programı'nda yer alan ve turizm bölgelerinde koridor oluşturmaya yönelik Kültür ve Turizm Bakanlığının çalışmalarıyla birleştirilen "Erzurum, Erzincan ve Kars Kış Turizm Koridorunun Geliştirilmesi Projesi" bölgenin turizmdeki rekabet gücünü arttırmayı hedefliyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığının proje kapsamında oluşturduğu "Destinasyon Yönetim Organizasyonları" ile ulusal ve uluslararası tanıtım ve pazarlama faaliyetleri yürütülüyor. Bu organizasyonlarda ayrıca; seyahat acentaları, yatırımcı ve girişimcilerin kış turizmiyle ilgili bölgede gerçekleştirecekleri yatırımlar hakkında bilgi alabilmeleri ve ziyaretçilere halkla ilişkiler hizmeti verilmesi sağlanıyor.
Bölgesel turizm sektörüne odaklı, sağlam bir ağa sahip, kurumsal düzenlemeleri yapılmış ve iyi organize olmuş bir destinasyon oluşturulması için ihtiyaç duyulan altyapının kurulmasını öngören proje valilikler, belediyeler, kalkınma ajansları, altyapı birlikleri, sivil toplum kuruluşları ve ilgili meslek birlikleri tarafından da destekleniyor.
Kış turizminin geliştirilerek, turist sayısının arttırılmasının hedeflendiği projeyle Erzurum, Erzincan ve Kars illerinde yeni iş imkanlarının sağlanması, rekabet edebilirliğin artırılması ve ekonomik kalkınmaya destek sağlamak da amaçlanıyor. - ERZURUM