1. Uluslararası Kemençe ve Horon Festivali"

Trabzon'da bu yıl birincisi düzenlenecek "Uluslararası Kemençe ve Horon Festivali"nde, Türkiye'nin yanı sıra 12 ülkenin halk oyunları topluluğu sanatseverler ile buluşacak.



Karadeniz Gençlik Kulüpleri Federasyonu tarafından organize edilen ve Trabzon Büyükşehir, Ortahisar, Beşikdüzü, Of ve Maçka Belediyelerinin de desteğiyle 6-13 Temmuz'da ilçelerde de gerçekleştirilecek festivalde, yerli ve yabancı halk oyunları toplulukları sahne alacak.



Karadeniz Gençlik Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Hakan Usta, yaptığı yazılı açıklamada, festivalin önemine dikkati çekerek, etkinliğin yarın Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde saat 19.30'da yapılacak açılış programı ile başlayacağını belirtti.



Festivalin açılış programı kapsamında, kemençe ve horonun geçmişi, geleceği ve festivalin tanıtımını içeren bir panel gerçekleştirileceğini vurgulayan Usta, "Türkiye'de ilk defa Trabzon ilinde gerçekleştirilecek olan bu uluslararası festivalde Trabzon'un misafirperverliğini, kardeşliğini ülkelerden gelen misafirlerimize göstererek kemençe ve horon kültürünün dünya ülkelerine tanıtımını, kemençenin ve horonun başkenti Trabzon'dan göstermiş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Usta, festivale destek sağlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, belediye başkanları ve diğer tüm ilgililere katkılarından dolayı teşekkür etti.