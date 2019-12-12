: 1. Uluslararası Karadeniz Tarihi Sempozyumu düzenlendi

12.12.2019 17:02 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:08

Avrasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan İnan, yıllardır hem Trabzon'da hem de ülkede Karadeniz tarihi üzerine çalışan birçok akademisyenin, kentin fetih tarihinin 26 Ekim 1461 yerine 15 Ağustos 1461 olduğu konusunda hemfikir olduğunu belirtti.

Üniversitenin Ömer Yıldız Yerleşkesi Yakupoğulları Konferans Salonu'nda düzenlenen 1. Uluslararası Karadeniz Tarihi Sempozyumu'nda konuşan İnan, daha önce birçok kez buna benzer sempozyumlar yapıldığını ve ortaya çıkan sonuçların basılarak kitap haline getirildiğini söyledi.

İnan, daha önce yapılan sempozyumların, numaralandırılmadığı için akademik değer kazandırılmadığına işaret ederek, "Bundan önce dünyada yapılan birçok sempozyum serileri, bu şekilde başlatılarak, insanların sahiplenmesiyle devam ettirildi. Biz de bundan sonra buradan çıkacak sonuçların bildirilerini kitap halinde ilim dünyasına hediye etmiş olacağız." diye konuştu.

Ülkenin değişik yerlerinden ve yurt dışından katılımcıların sempozyumda yer aldığını belirten İnan, "Karadeniz ve özellikle Trabzon ile ilgili çok orijinal olduğunu düşündüğümüz bildiriler sunulacak. Bu bildiriler daha sonra bir araya getirilerek, kitap halinde akademik camiasının ve halkımızın istifadesine sunulacak. Bu tür akademik çalışmaların üniversitelerin akademik birikimlerini dışa vurmaları kendi şehirleri, bölgeleri, ülkeleri ve dünya ile paylaşmalarının çok önemli olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Trabzon'un fetih tarihinin 15 Ağustos 1461 olduğunda hemfikiriz"

İnan, Trabzon'un fetih tarihinin 15 Ağustos 1461 olduğuna vurgu yaparak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Trabzon'un fetih tarihini biz önceki yıllarda Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile gerçekleştirdiğimiz 'Fetih ve Fetih Tarihi Meselesi' adlı bir panelle bir çözüme kavuşturmuştuk. Aslında yıllardır hem Trabzon olsun hem de ülkemizde Karadeniz tarihi üzerine çalışan birçok akademisyen Trabzon'un fetih tarihinin 26 Ekim 1461 değil de 15 Ağustos 1461 olduğunda hemfikir. Şahsım olarak da bu bilgileri hem Osmanlı döneminde hem de günümüzdeki bilgileri bir araya getirip bunu gerçekten 15 Ağustos 1461 olduğunu söyledik."

Bundan sonraki kutlamaların bu tarih dikkate alınarak yapılması ümidini dile getiren İnan, kutlamaların 26 Ekim'de yapılmasının yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını anlattı. İnan, şunları kaydetti:

"Biz ilim adamıyız sonuçta verilerle hareket ederiz. 15 Ağustos tarihi bizim ortaya koyduğumuz bir tarih değil. Kaynakların ortaya koyduğu bir tarih. En önemlisini ekleyeyim Osmanlı dönemi Trabzon'da basılmış, Trabzon Vilayet Salnamesi'nde dahi 15 Ağustos 1461 olarak görülüyor. 26 Ekim olarak kutlanması 1940'lardan sonra 50'ler gibi ortaya çıkmış olan bir husus. Osmanlı dönemi Trabzon Vilayet Salnamesi'nde yani Trabzon'da o yıllarda görev yapmış bütün erkanının ortaya çıkaran eserlerde dahi 15 Ağustos olarak geçiyor. Ben de bu yanlıştan dönülür de 15 Ağustos olarak kutlanırsa daha doğru olarak kutlanır diye düşünüyorum."

Avrasya Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ömer Yıldız da üniversite hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Trabzon Baro Başkanı Sibel Suiçmez ise sempozyumun önemine değinerek, "Tarihini bilmeden geleceğe imza atmak mümkün değil. Özellikle rektörümüzün bilimsel olarak açıklamasına rağmen fetih tarihiyle tartışma halinde olan bir kentte bu sempozyumu düzenlemiş olmalarını çok anlamlı buluyorum." dedi.

Konuşmaların ardından sempozyumun açılış sunumunu yapan Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi ve Türk Ocakları Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öz, "Kuşbakışı Karadeniz: Denizin Etrafındaki Tarih" konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Öz, Karadeniz'in yapısı ve coğrafyasının insanların karakterlerine yansıdığını ifade ederek, eski çağda limanların ortaya çıkmasıyla Karadeniz'de ticaretin gelişmesiyle Trabzon'un ön plana çıkan bir şehir olduğunu söyledi.

Sempozyum yarın sona erecek.

Kaynak: AA

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