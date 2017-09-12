1. Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür Festivali kapsamında, Bağcılar'da vatandaşlara dondurma ikramında bulunuldu.



Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi dondurma tırı, Kirazlı Meydanı'na geldi. Kahramanmaraş'ta çeşitli firmalarca hazırlanan dondurmalar, burada vatandaşlara ikram edildi.



Dondurma tırına özellikle çocuklar yoğun ilgi gösterirken, uzun kuyruklar oluştu.



Vatandaşlara, yaklaşık bir ton dondurma dağıtıldı. Dondurma dağıtımı yapanların şovları, renkli anlara sahne oldu.



Festival yetkilisi Şaban Yumruk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ın genellikle dondurmasıyla anıldığını belirterek, çeşitli illerde düzenledikleri etkinliklerle bu lezzeti geniş kitlelere ulaştırmayı amaçladıklarını söyledi.



1. Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür Festivali'nin 22 Eylül'de başlayacağını aktaran Yumruk, festivalin bir parçası olarak Türkiye'de bir çok ili dolaşacaklarını dile getirdi.