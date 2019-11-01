01.11.2019 14:12

Hacettepe Üniversitesi öncülüğünde düzenlenen, "1. Uluslararası İnformal Öğrenme Kongresi" Nevşehir'de başladı.



Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesindeki bir otelde düzenlenen kongreye, Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, ABD, Almanya, Çekya, Slovakya ve İsrail'den akademisyenler katılıyor.

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Yılmaz, kongrenin açılışında yaptığı konuşmada, sınıf dışındaki farklı alanların kullanılmasının, öğrenmeyi daha etkin hale getirdiğini belirterek, kongrede yapılacak olan tartışmaların, bu kapsamda yürütülmesi düşünülen çalışmalara katkı sunacağını kaydetti.

Yılmaz, "Sınıf dışı öğrenme olarak tanımlanacak olan yerler; müzeler, sanat merkezleri, kamu kurumları, akarsular gibi düşünebileceğimiz her türlü dış ortamdır. Bunların hepsi de literatürde informal öğrenme olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda gerçekleştirilen öğrenmelerin, sınıf ortamındaki öğrenimlerle birleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu bağlamda kongremizi önemli görüyoruz." dedi.



Kongrenin koordinatörü, Hacettepe Üniversitesi Fizik Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet İlhan Şen de gazetecilere yaptığı açıklamada, Kapadokya'nın doğal zenginliğinin "sınıf dışı öğrenme" kavramına uygun olduğunu, bu nedenle kongrenin ilkini burada gerçekleştirdiklerini dile getirdi.



Şen, "Kongrenin çıkış noktası özellikle Eğitim 2023 Vizyonu'nda Sayın Bakanımızın da belirttiği şekilde, 'okulu dışarıya çıkaralım' fikri. Dışarıdaki mekanları okul ortamına nasıl entegre edebileceğimizi ulusal ve uluslararası katılımcıların desteği ile geliştireceğiz." diye konuştu.



Farklı salonlarda oturumlarla devam eden etkinlik, 3 Kasım Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA