24.09.2019 16:38

İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen "1. Uluslararası İletişim ve Yönetim Bilimleri Kongresi" 26-28 Eylül'de gerçekleştirilecek.

İnönü Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kongre Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde başlayacak.

Kongrenin açılış programına Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay katılacak. Vali Baruş ve Başkan Gürkan aynı zamanda programda panelist olarak da yer alacak.

"Yerel Yönetim", "Vatandaşlık ve Sivil Toplum", "Kamu Politikaları", "Kamu Yönetimi", "Stratejik Yönetim", "İletişim Bilimleri", "İletişim Çalışmaları", "Sosyal Medya", "Reklamcılık", "Radyo TV Sinema", "Gazetecilik", "Halkla İlişkiler ve Tanıtım" oturumlarından oluşacak kongrede 139 bildiri sunulacak.

Kaynak: AA