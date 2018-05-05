MARDİN (AA) - Batman Üniversitesince "Enerji ve Petrol" temasıyla düzenlenen "1. Uluslararası Enerji ve Teknoloji Sempozyumu"na katılanlar Mardin'in Midyat ilçesini gezdi.

Finlandiya, Pakistan, Hindistan ve Avusturya gibi birçok ülkeden 500'ü aşkın akademisyenin katıldığı 3 gün süren sempozyumun ardından, Midyat'a gelen davetliler, ilçenin tarihi ve kültürel mekanlarını gezdi.

Akademisyenlere, bir otelde yemek verildi.

Yemeğe, Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ ile Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş da katıldı.

Tekin, "Özellikle son dönemlerde, yeni yüzyılda kritik bir misyon üstlenen enerji konusunda yapmış olduğunuz bu çalışmadan ötürü başta Rektörümüz olmak üzere sizlere en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. Bu konuda bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak müteşekkirim." dedi.

Durmuş da sempozyumun ilkini gerçekleştirdiklerini belirterek, devamının gelmesini istediklerini belirtti.