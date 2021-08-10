1. Uluslararası Dr. Safiye Ali Sağlık Bilimlerinde Multidisipliner Çalışmalar Kongresi
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1. Uluslararası Dr. Safiye Ali Sağlık Bilimlerinde Multidisipliner Çalışmalar Kongresi

1. Uluslararası Dr. Safiye Ali Sağlık Bilimlerinde Multidisipliner Çalışmalar Kongresi
Habermetre - Haberler | Toplum

Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyelerimizden, Dr. Safiye Neslihan Ercan 6 Ağustos Cuma Günü Saat 17. 40'ta 1. Uluslararası Dr.

Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyelerimizden, Dr. Safiye Neslihan Ercan 6 Ağustos Cuma Günü Saat 17. 40'ta 1. Uluslararası Dr. Safiye Ali Sağlık Bilimlerinde Multidisipliner Çalışmalar Kongresi'nde "The Effects of the Covid-19 on Actively-Working Turkish Doctors: A Qualitative Study" (Covid-19'un Aktif Olarak Çalışan Türk Doktorlar Üzerindeki Etkileri: Nitel Bir Araştırma) başlıklı sunumunu yapmıştır.

Online gerçekleşen kongre yayınına ulaşmak için tıklayınız.

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Kaynak: Habermetre

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