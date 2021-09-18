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1. Uluslararası Dini Yayıncılık Çalıştayı başladı

AA / Elif Küçük - Haberler | Güncel
1. Uluslararası Dini Yayıncılık Çalıştayı başladı

Dünya genelinde 30 farklı ülkede İslami alanda yayıncılık faaliyeti gösteren yayınevi yetkilileri, Türkiye'deki yayıncıların öncülüğünde Uluslararası Dini Yayıncılar Birliğinin kuruluşu için "1. Uluslararası Dini Yayıncılık Çalıştayı"nda buluştu.

Dünya genelinde 30 farklı ülkede İslami alanda yayıncılık faaliyeti gösteren yayınevi yetkilileri, Türkiye'deki yayıncıların öncülüğünde Uluslararası Dini Yayıncılar Birliğinin kuruluşu için "1. Uluslararası Dini Yayıncılık Çalıştayı"nda buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Albayrak Grubu ve Tika'nın katkılarıyla İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZU) ve Dini Yayıncılar Derneğince düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Mehmet Bulut, İslam'ın bugün dünyada kavram, din, düzen olarak en doğru öğrenilmesi gereken mesaj olduğunu söyledi.

Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetinin "oku" emriyle başladığını anımsatan Bulut, kendilerine de bu anlamda çok önemli bir görev yüklendiğini, meselenin hakikatin okunması, yazılması, doğrunun ortaya konması olduğunu belirtti.

Bulut, çalıştayın uluslararası anlamda, önce İslam dünyasına sonra bütün dünyaya hakikatin taşınması konusunda önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Açılışın ardından düzenlenen "İslamofobiye Karşı Uluslararası Dayanışmada Yayıncılık Dünyasının Sorumlulukları" başlıklı oturumda konuşan İslam ve Küresel İlişkiler Merkezi (CIGA) Direktörü Prof. Dr. Sami Al-Aryan, İslamofobiye karşı İslami yayıncılara roller düştüğünü dile getirdi.

Çatışmalara, savaşlara, ırkçılığa, İslamofobiye engel olunması gerektiğinin altını çizen Al-Aryan, Uluslararası İslami Yayıncılar Birliği'nin varoluşsal konulara dair araştırma merkezi kurmasını veya bunları desteklemesini, misyonlarını yürütmeye yardımcı olmasını tavsiye etti.

Endonezya Mizan Publishing CEO'su Salman Faridi de İslam ve İslamofobi ile yayıncıların İslam'ın mesajını yaymadaki rolünü ele aldı.

"1. Uluslararası Dini Yayıncılık Çalıştayı"

30 ülkeden yayıncıların katıldığı çalıştayda, dünya genelinde İslami yayıncılığın geldiği nokta ve sorunlar masaya yatırılacak, İslami neşriyat yapan yayıncıların İslamofobi ile mücadeledeki rolü ele alınacak.

Öte yandan çalıştay kapsamında, dini yayınların dünyada daha kolay ulaşılabilir hale gelmesini sağlamak, İslami alanda bilimsel araştırmaları desteklemek ve bu alanda faaliyet gösteren yayıncıların niteliklerini artırmak amacıyla kurulacak "Uluslararası Dini Yayıncılar Birliği"nin ilk istişare toplantısı da gerçekleştirilecek.

Çalıştay, yarın düzenlenecek atölyelerin ardından sona erecek.

AA / Elif Küçük - Son Dakika Haberleri
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