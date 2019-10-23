23.10.2019 21:43

1. Uluslararası Balkan Tıp Eğitimi Sempozyumu Sağlık Müzesi'nde gerçekleştirildi

EDİRNE - Edirne'de, Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde, Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nde 1. Uluslararası Balkan Tıp Eğitimi Sempozyumu düzenlendi.

Tıp eğitimi ve uygulamalarının Sultan 2. Bayezid Külliyesi Tıp Medresesi'nde başlangıcının 531. yılında, Trakya Üniversitesinin ev sahipliğinde ve Trakya Üniversiteler Birliği iş birliğinde "Tıp Eğitimi Programlarının Akreditasyon Süreçleri" temasıyla "1. Uluslararası Balkan Tıp Eğitimi Sempozyumu", Trakya Üniversitesi Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nde gerçekleştirildi.

"Geçmişten aldığımız misyonu, geleceğe taşıyoruz"

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, sempozyum sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, "6 Balkan ülkesinden temsilcimiz var. Türkiye genelinden de 25 Tıp Fakültesinden konusunun uzmanı tıp eğitimcisi şu anda burada, toplantımızda. Bu toplantı, Türkiye'deki hem ileri tıp eğiticilerini bir araya getiriyor hem de Balkanlar'daki tıp eğitimcilerini bir araya getiriyor. Türkiye'nin kalite konusundaki, akreditasyon konusundaki tecrübelerini Balkanlar'la paylaşacağı, kendi arasında istişare edeceği ve daha ileriye götüreceği önemli bir toplantıya Edirne hem de Sağlık Müzesi'nde 1488 Tıp Fakültesi'nde kurulduğu yerde, eskiden aldığı misyonla ileriye götürecek şekilde devam ediyor" dedi.

Kaynak: İHA