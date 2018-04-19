1. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri" Konferansı Başladı

Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği (AUSDER) Başkanı Erol Yanar, bilgi ve iletişim teknolojilerinin bugün ülkelerin gelişmesini önemli oranda etkilediğini belirterek, "Türkiye olarak bu alandaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz." dedi.

Yanar, akıllı ulaşım sistemleri alanında Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından ihtisas üniversitesi olarak görevlendirilen Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinin düzenlediği "1. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Konferansı"nda dünyada bilgi ve iletişim alanında baş döndürücü bir gelişme olduğunu anlatarak, bu alandaki gecikmenin telafisinin mümkün olmayacağını ifade etti.

Akıllı ulaşım sistemlerinin artık hayatın her alanına girdiğini vurgulayan Yanar, şöyle konuştu:

"Gerek ulaşımda gerek iletişim ve haberleşmede gerekse evlerimizde kullandığımız cihazlarda ve eşyalarda her şey akıllı oluyor. Akıllı ulaşım sistemleri de bunun bir parçası. Ülkemiz bu alanda dünyadaki gelişmelere paralel olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojileri bugün ülkelerin gelişmesini önemli oranda etkilemektedir. Türkiye olarak bu alandaki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımızın oluşturduğu bir strateji belgesi mevcuttur. Bu strateji belgesinin oluşturulması için 2012 yılında başlayan çalışmalarda 500'den fazla kişi görev almış ve 2023 vizyonu ortaya konmuştur."

Yanar, akıllı ulaşım sistemlerinin hayatı büyük ölçüde kolaylaştırdığını dile getirerek, dünyada sadece nesnelerden oluşan, bilgileri elinde bulunduran ve bunlardan sonuçlar üreten elit bir tabaka olacağını kaydetti.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir de etkinliğe yurt dışından çok sayıda misafir geldiğini belirtti.

Başta Güney Kore ve Hollanda olmak üzere akıllı ulaşım sistemleri alanında öncü konumundaki birçok ülkeden bilim adamının sunum yapacağı konferans 3 gün sürecek.