1. Uluslararası Afyonkarahisar Gastronomi Çalıştayı başladı
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1. Uluslararası Afyonkarahisar Gastronomi Çalıştayı başladı

11.12.2020 16:30 | Son Güncelleme: 11.12.2020 16:35
1. Uluslararası Afyonkarahisar Gastronomi Çalıştayı başladı

1. Uluslararası Afyonkarahisar Gastronomi Çalıştayı korona virüsün (Covit-19) gölgesinde online olarak başladı.

1. Uluslararası Afyonkarahisar Gastronomi Çalıştayı korona virüsün (Covit-19) gölgesinde online olarak başladı. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, kentin lezzetlerinin tanıtımı adına çalıştayın büyük önem arz ettiğini ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Afyonkarahisar'ın UNESCO Geliştirici Şehirler Ağı'na katılması süreci hakkında katılımcılara bilgi veren Başkan Zeybek, "19 Haziran tarihinde valilik ve belediye işbirliğinde UNESCO Geliştirici Şehirler Ağı marka şehir başvurusu yapılmış ve Afyonkarahisar'ın 8 Bin yıllık tarihinden bugüne kadar süre gelen lezzetleri başvuru dosyasında detaylıca yer almıştır. Birçok elemeden sonra dosya müracaatımız kabul edilmiştir. 31 Ekim 2019 tarihinde açıklanan sonuçta şehrimiz Gastronomi (Yemek Sanatı) alanında marka şehir unvanı kazanmıştır.

"Gastronomi Evi kurulacak"

Çalışmaları hızlandırdıklarını ve belediye bünyesinde gastronomi (Yemek Sanatı) Birimi oluşturduklarını söyleyen Başkan Zeybek açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Antep ve Hatay gibi daha önce marka şehir ünvanı almış şehirlere tecrübelerinden faydalanmak amacıyla bir inceleme gezi yapılmıştır. Bu kadar kısa sürede Valilik, Belediye ve diğer sektörlerle uyum içerisinde çalışmalar hızlandırarak Kültür Sanat Evi'nin Gastronomi Müzesi'ne dönüştürülmesi ve 110 yıllık bir konak olan Benlioğlu Konağı'nın Gastronomi Evi'ne dönüştürülme projesine başlanmıştır. Gastronomi Evini verilen tarihlerden 6 taahhütten biri olduğu için bir teşrif çalışması yürütülmektedir. Bu evin 750 metrekaresi kapalı olmak üzere toplamda 1200 metrekare alanı ile şovlar, ikramlar ve yöresel ürünler satış için kullanılması planlanmaktadır" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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