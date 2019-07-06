Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen 1. Ulusal Zonguldak Süs Tavukları Fuarı yoğun ilgi gördü.

21. Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali etkinlikleri kapsamında Devrim Bulvarı'ndaki İnönü Parkı'nda Zonguldak Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği organizasyonu ile 1.Ulusal Zonguldak Süs Tavukları Fuarı gerçekleştirildi.

Dernek başkanı Hasan Gültekin, 50 ırkın yer aldığı ve bölgede ilk kez gerçekleştirilen etkilikte Zonguldak'ın yanı sıra Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen misafirleri ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Fuarın bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmediğine değinen Gültekin, "Bu sene bir ilki gerçekleştirdik. 50 farklı ırkı bir arada buluşturduk. Bu yoğun ilgi bizleri sevindirdi. İstanbul'dan Ankara'ya kadar çok sayıda katılımcı oldu. Hayvan sevgisini çocuklarımıza aşılamak için farklı ırklardan bin 500'e yakın civcivi sahiplendirdik. Burada kafeslere konularak tanıtılan tavukları satın almak isteyenler var. Bizim yapmak istediğimiz bu hayvanları halkımıza tanıtmak, anlatmak. Bu kadar ilgi olacağını açıkçası sanmıyorduk." dedi.

"Porselen brahma" ırkının hobi olarak yetiştiriciliğini yapan Murat Kaya da fuarın en önemli hayvanı ile fotoğraf çektirmek isteyenlerin adeta birbirleriyle yarıştığını belirtti.

Porselen brahma ırkına Türkiye'nin yanı sıra dünyanın farklı bölgelerinden de talepler geldiğini anlatan Kaya, "Dünyanın her tarafından bu hayvana talep var. Yumurtalarını çoğaltarak yeni üreticilerle buluşturmak istiyoruz. Bu hayvanın yumurtası 100 lira civarında. Yumurtaya yurt içi ve dışından da ciddi bir talep var. Civciv fiyatları da 500-600 lira arasında değişiyor. Çoğalma oldukça fiyatların düşüş göstereceğini düşünüyoruz. Belçika'da üretilen bu hayvanın yumurtalarını alarak bu bölgede üretimini gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Padişahların misafirlerine hediye ettiği siyah ve beyaz sultan tavuklarının fuarın renkli hayvanlarından biri olduğunu ifade eden Koray Özdemir de gösterilen ilgiye teşekkür etti.

Kaynak: AA