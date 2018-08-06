1. Ulusal Van Denizini Pedallıyoruz' Etkinliği

Van Gölü Aktivistleri tarafından düzenlenen '1. Ulusal Van Denizini Pedallıyoruz' bisiklet etkinliğine katılan 60 sporcunun bugünkü durağı Tuşba Belediyesi'nin bu yıl hizmete açtığı ve Türkiye'de bir ilk olan 'Mollakasım Mavi Bayraklı Halk Plajı' oldu.

Türkiye'nin farklı illerinden bir araya gelen 60 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte Van Gölü çevresindeki 450 kilometrelik karayolu bisikletle gezecek olan sporcular güzergah üzerindeki tarihi ve doğal güzelliklerini de görme fırsatı buluyorlar. Sabah saatlerinde Muradiye Şelalesi'nden bu günün startını veren sporcular, sırasıyla Muradiye ilçesinin Karahan ile Ovapınar mahallelerinin ardından Tuşba ilçesi sınırlarına geçtiler. Tuşba ilçesinin Sağlamtaş, Gedibulak, Adır, Halkalı, Yeşilsu, Dağönü, Özyurt ve Ağartı mahallelerini sırasıyla ziyaret eden ekip, öğlen saatlerinde Tuşba Belediyesi tarafından bu yıl hizmete alınan ve Türkiye'de ilk kez bir göle mavi bayrağın verildiği Mollakasım Mavi Bayraklı Halk Plajı'na geldiler. Burada Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe tarafından karşılandılar.

"Pedallayın sağlığınızı yakalayın"

Bisikletleriyle Van Gölü sahiline gelerek gönderde dalgalanan mavi bayrağın altında açıklamalarda bulunan Tuşba Belediye Başkanı Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, acaba bir gün bisiklet sürenlerin sayısı araba sürenlerin sayısını geçebilir mi diye hep düşündüğünü dile getirdi. Van'da her ilke imza attan Tuşba Belediyesi olarak huzurun Şehri Tuşba'da standart bisiklet yollarının yapımına 2016 yılında başladıklarını ifade eden Başkan Özgökçe, "Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri ile birlikte bisikletlerine binerek kalabalık bir konvoy halinde 450 kilometre Van Denizinin kıyısını pedallayan ekibi tebrik ederiz. Biz Tuşba Belediyesi olarak uzun süredir bisiklet kullanımını teşvik etmek için tüm parklarımıza bisiklet park alanı, bisiklet yollarını ve yürüyüş yollarını yaptık. Bu günde Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri ile '1. Ulusal Van Deniz'i Bisiklet Şölenine' katılan pedal severleri Türkiye'de bir ilk olan Mavi Bayraklı Halk Plajımızda ağırlamanın mutluluğu içindeyiz. Bugün size ev sahipliği yaparken bir taraftan da 'Pedallayın Sağlığınızı Yakalayın' sloganıyla anlamlı bir etkinliğe daha imza attık. Etkinlikte kalp sağlığı için bisiklete binmenin ve hareketin önemine dikkate çekmek için Tuşba Meclis Üyeleri ve belediye çalışanları, İl Sağlık Müdürlüğü çalışanları ile Van'daki sivil toplum örgütleri üyelerinden oluşan kalabalık bir grup, hep birlikte pedal çevirerek sağlıklı yaşam için öğle yemeği ardından su ve meyve ikram edildi" dedi.

Başkan Özgökçe, teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte üretilen araç ve gereçler hayatın hemen her alanına girerek, belki de bu asrın en büyük sorunlardan biri olan hareketsiz yaşam; evden çıkarken asansör kullanan, işe araba ile gidip gelen, gününü bilgisayar başında geçiren, alışverişini sanal ortamdan tıklayarak yapan, AVM'lerde kendisi durup merdiveni yürüten, elini yıkarken bile sensörlü lavaboları kullanan bir nesil için büyük tehdit oluşturduğunu vurguladı. Bundan yola çıkarak bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak, başta böbrek ve kalp-damar hastalıkları olmak üzere tüm hastalıklara dikkat çekmek amacıyla bu renkli ve hareketli etkinlikte bir araya gelindiğini vurgulayan Başkan Özgökçe, 'Pedallayın Sağlığınızı Yakalayın' sloganıyla düzenlenen etkinlik renkli görüntülere sahne olurken yöre halkının taktirini kazandığını vurguladı.

"Maalesef kalp ve damar hastalıkları görülme riski 30 yaşa indi"

Kalp ve damar sağlığını korumak için sporun, hareketin ve aktivitenin yaşam tarzı olarak belirlenmesi gerektiğine dikkat çeken Doç. Dr. Fevzi Özgökçe her yaştan insana uygun olarak belirlenecek egzersizlerle hem sağlıklı bir kalp hem de zinde bir vücuda sahip olunabileceğini vurguladı. Bir taraftan hareketsizlik diğer yandan aşırı yeme ile günümüzde daha şişman, şeker metabolizması daha erken bozulmuş, tansiyonu daha erken yükselen ve kalp damar hastalıklarına daha erken yakalanan bir nesil ortaya çıktığını dile getiren Başkan Özgökçe, "Eskiden hastanelere giderken 60 yaş üzerinde kalp hastalarını ziyaret ederken, şimdilerde söz konusu sebeplerden ötürü kalp krizi ve diğer hastalıkların riski ve sıklığı artmaya başlarken, son zamanlarda bu riskin görülme yaşı erkeklerde 30, kadınlarda 40 yaşa indi. Bunun başlıca sebebi, hareketsizlik. 4. sanayi toplumundaki ağır ve stresli yaşam biçiminin yaygınlaşması ve beslenme alışkanlıklarındaki önemli değişiklikler, teknoloji başta olmak üzere tüm bağımlılık yapan kötü alışkanlıkların yaygınlaşarak çok küçük yaşlara inmesi sıralanabilir. Özellikle damar sertliği daha erken yaşlarda görülmeye başlandı. Düzenli spor yapanlarda kalp krizi riski, hareketsiz bir yaşam sürenlere göre yarı yarıya daha azdır. Bunun için düzenli olarak yarışmasız hızlı tempolu yürüyüş, yavaş tempolu koşu, bisikletin pedallarını çevirmek, yüzmek gibi vücudu az zorlayan sporları yapmak ve bunu adeta yaşam tarzı haline getirmek gerekiyor. Günde ortalama 30 dakika, haftada 4 saat spor yapmak kalp krizi riskini 6 kat azaltıyor. Bu nedenle biz de 'Pedallayın Sağlığınızı Yakalayın' etkinliğimizle sağlıklı bir kalp ve sorunsuz bir hayat için herkesi pedal çevirmeye davet ediyoruz" dedi.

"Kalp sağlığı konusunda bilinç artırılmalı"

Kalp sağlığı konusunda toplumda bilinç düzeyini artırmak ve sağlıklı bir yaşamın olmazsa olmazlarına vurgu yapmak amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini anlattan Başkan Özgökçe "Dünyada ve Türkiye'de en yaygın hastalıkların başında gelen kalp hastalıkları ve obezite ile mücadele hususunda farkındalık oluşturmak ve dikkat çekmek amacı ile bu etkinlikler 2014 yılından beri düzenli olarak Tuşba Belediyesi tarafından yapılmaktadır. Kalp sağlığını korumanın yolu önceden tedbir almaktan geçiyor. Sağlıklı bir yaşam için ise dengeli beslenmek, düzenli egzersiz yapmak, stres, uyuşturucu, alkol ve sigaradan uzak durmak ve tabi ki düzenli spor yapmak önem kazanıyor. Biz de Tuşba Belediyesi olarak, bugün hareketli yaşamın önemine sizlerle birlikte dikkat çekmek istedik. 'Pedallayın Sağlığınızı Yakalayın' etkinliğimize katılan herkese çok teşekkür ediyoruz. Özellikle Van Aktivistlerinin 'Van Denizinin Temizliğine dikkat çekmek için gerçekleştirilen 1. Ulusal Van Deniz'i Bisiklet Şölenine uzaktan ve yakından katılan pedal severlere Canı Gönül'den teşekkür ederiz" diye konuştu.

Van Gölü Aktivistleri Başkanı Erdoğan Özel, yaptığı açıklamada, Van Gölü'nün mavi ve temiz kalması için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Bisiklet parkuruna uygun olan göl çevresini bisikletle gezdiklerini belirten Erdoğan Özel, etkinliklerini farkındalık faaliyeti olduğunu anlatarak, "Etkinliğimiz 450 kilometre olan Van Gölü çevresini bisiklet ile gezeceğiz. Göl çevresi bisiklet parkuruna çok uygun, bunu turizme kazandırmak istiyoruz. Bugün de Türkiye'de ilk defa bir göle verilen mavi bayraklı plaja geldik. Sporcularımızın en genci 10, en yaşlısı ise 73 yaşındadır. Van Gölü'nün temiz ve mavi kalması için arkadaşlarımla birlikte etkinliğe katıldık" şeklinde konuştu.

Etkinlik sonunda Başkan Özgökçe, Van Aktivistleri Derneği üyeleri ile birlikte bisikletlerine binerek kalabalık bir konvoy halinde 450 kilometre Van Denizinin kıyısını pedallayan ekibe Mavi Bayraklı Plajdan yapılan ikramdan sonra 15 Temmuz Şehitler Parkı'na doğru yola devam ettiler. Parkta bir çay molası verecekleri belirten ekibin geceyi Van Kalesi'nde geçirecekleri ve 8 Ağustos Bitlis'in Düşman İşgalinden Kurtarılışı'nın yıldönümü törenlerine varmasıyla 450 kilometrelik Van Gölü çevresi turunu da tamamlamış olacak. - VAN