1. Ulusal Afşin Fotokampı 3-6 Haziran'da yapılacak
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1. Ulusal Afşin Fotokampı 3-6 Haziran'da yapılacak

1. Ulusal Afşin Fotokampı 3-6 Haziran'da yapılacak
Anadolu Ajansı / Sinan Doruk - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, 3-6 Haziran'da "1. Ulusal Afşin Fotokampı" düzenlenecek.

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, 3-6 Haziran'da "1. Ulusal Afşin Fotokampı" düzenlenecek.

Hanımlar Kültür ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında konuşan Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, organizasyonun kentin tanıtımına önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Afşin'in turizm potansiyelini geliştirme konusunda birçok önemli adım atıldığını ifade eden Güven, "İlçemizin ayrı bir değeri olan, altında ne olduğunu bilmediğimiz ve efsane haline gelen Yassı Höyük'te uzman arkeologlar tarafından kazı çalışmamız olacak. Haziran ayıyla birlikte lavanta turizmi için birçok misafiri ilçemizde ağırlayacağız. Buna ek olarak bu fotokamp organizasyonu bizim çok değer verdiğimiz bir proje oldu. Bu projemizi hayata geçiren üstadımız, Afşinli fotoğraf sanatçımız Mustafa Ertekin ve katılım sağlayacak misafirlerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Fotoğraf sanatçısı Mustafa Ertekin de Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen usta fotografçılar tarafından Afşin'in doğal güzelliklerinin fotoğraflanacağını belirtti.

Salgın nedeniyle katılımı sınırlı tuttuklarına değinen Ertekin, "Ülke genelinde fotoğraf adına önemli yere gelmiş fotoğraf hocalarımızı davet ettik. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen 100 kişilik fotoğraf grubuna önderlik edecekler. Her hocamıza 8 fotoğrafçı vereceğiz ve daha önceden belirlediğimiz rotalarda fotoğraf çekmelerini isteyeceğiz. 3 günlük bir kampla Afşin'in doğal güzelliklerini fotoğraflamış olacağız." dedi.

Toplantıya, Belediye Başkanı Yardımcısı Hasan Ali Gedik, Halk Ozanları Derneği Başkanı Ahmet Karakaya ile mahalle muhtarları katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doruk

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1. Ulusal Afşin Fotokampı 3-6 Haziran'da yapılacak - Haberler
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