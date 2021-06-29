1. Türkiye Çiftçi Zirvesi

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, "Türkiye'de 2,7 milyon çiftçi, 23,1 milyon hektar tarım alanı, 14,6 milyon hektar mera alanı bulunuyor.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, "Türkiye'de 2,7 milyon çiftçi, 23,1 milyon hektar tarım alanı, 14,6 milyon hektar mera alanı bulunuyor. 73 milyon baş hayvan varlığına sahibiz." dedi.

Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen 1. Türkiye Çiftçi Zirvesi kapsamında "Tarım Teknolojileri ve Dijital Tarım" başlıklı panel gerçekleştirildi.

Panelde konuşan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Işıkgece, tarımsal verilerin dijital anlamda nasıl yorumlanması ve işlenmesi gerektiği konusunda yaptıkları çalışmaları anlattı.

Türkiye'de 2,7 milyon çiftçi, 23,1 milyon hektar tarım alanı, 14,6 milyon hektar mera alanı, 22,6 milyon hektarlık orman bulunduğunu bildiren Işıkgece, 6,6 milyon hektar alanda su yönetimi yaptıklarını, 73 milyon baş hayvan varlığına sahip olduklarını söyledi.

Işıkgece, "Bunların hepsinin senkronize, bizim yönetimimizde olabilmesi için dijital tarafın doğru okunuyor ve yorumlanıyor olması lazım. Bu anlamda modern tekniklerin kullanımı, bunun çiftçinin, yetiştiricinin üretimine yön veriyor olması yapılan işin verimliliğini gösteriyor." diye konuştu.

Hayvancılık tarafında çok ciddi dijitalleşme çalışmaları olduğunu aktaran Işıkgece, üretimde, tarımda, hayvancılıkta dijitalleşme çalışmalarını çok önemsediklerini söyledi.

Işıkgece, Dijital Tarım Pazarı projesini geçen yıl hayata geçirdiklerini ifade ederek, proje sayesinde fiyat dalgalanmalarının önüne geçileceğini, tarımda süreklilik sağlanacağını kaydetti.

"Çiftçilerde sosyal medya kullanımı ülke ortalamasının üzerinde"

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan da hemen hemen her çiftçinin elinde akıllı telefon olduğunu belirterek, bu çiftçilerin teknolojiyi geniş bir şekilde kullandığını söyledi.

Çiftçilerde sosyal medya kullanımının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu aktaran Erkan, üreticilerin kendi aralarında sosyal medya organları üzerinden gruplar kurduğunu, deneyimlerini birbirleri ile paylaştıklarını anlattı.

Şirket olarak çiftçilere yönelik sundukları dijital hizmetlere değinen Erkan, dijital teknolojilerin, sürdürülebilirliğe ve verim artışına sağladığı katkılara işaret etti.

"Toplulaştırma çalışmasını hızlandırmak lazım"

Sanko Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu ise tarımda en büyük problemin arazilerin parçalanması olduğuna dikkati çekerek, bazı toprakların ekilemediğini söyledi.

Konukoğlu, "Toplulaştırma çalışması da çok ağır gidiyor. Bunu hızlandırmak lazım. İyi çiftçilik yapmak için en az 1.000 dönüm arazi olması lazım. Traktörlerin, tarım makinelerinin daha verimli hale gelmesi için böyle büyük bir toprak olması gerekiyor. 5-10 dönüm arazi ile çiftçilik yapılamaz." şeklinde konuştu.

Hangi bölgeye hangi ürünlerin ekileceğine dair çalışmaların yapılması ve bunun planlanması gerektiğini vurgulayan Konukoğlu, bu planlamayla verimliliğin artırılabileceğini kaydetti.

"Tarım kredilerimiz 94 milyar liraya ulaştı"

Zirve kapsamında düzenlenen "Tarımda Kırsal Kalkınma ve Destek Paketleri" başlıklı panelde konuşan Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ferhat Pişmaf, Ziraat Bankası'nın en büyük ağırlığı tarım sektörüne verdiğini belirterek, "Kuruluşundan bugüne kadar en büyük desteği verdiği alan tarım, tarımsal üretim. Banka, kuruluş misyonuna uygun olarak da bugüne kadar her geçen gün artan miktarda kredi kullandırmaya devam ediyor. Kredi politikalarımızı, ne kadar kredi vereceğimizi, esas itibarıyla hangi ürünlere kredi vereceğimizi belirleyen şey ülkenin tarım politikaları ve stratejileri. Stratejiler nereye gidiyorsa biz oraya doğru gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Pişmaf, Ziraat Bankası'nın bugün Türkiye'nin en çok kredi veren bankası olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kurumsal kredilerde, bireysel kredilerde Türkiye'nin bir numaralı bankası. Biz tarım kredilerimizi kurumsal krediler içerisinde izleriz ve bu kurumsal krediler içerisinde de sektör ayrımını yaptığımız zaman yüzde 21'lik payla tarım sektörü birinci sırada yer alıyor. Bugün itibarıyla yaklaşık 94 milyar lira gibi bir bakiyeye ulaştık. Sadece doğrudan üreticilere kullandırdığımız kredilerimiz 94 milyar lira seviyesinde. Doğrudan üreticilere verdiğimiz finansmanın yanı sıra diğer finansmana, o zincirdeki diğer kredileri de dikkate aldığımızda tarım sektörü diyebileceğimiz tüm zincire verdiğimiz krediler 130 milyar liranın üzerinde."

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkan Vekili Muhammed Adak da Türkiye'de nüfusun yüzde 80'inin kentte, yüzde 20'sinin kırsalda yaşadığını aktararak, "Şu anda bunu nasıl tersine çeviririz diye akademisyenler, bilim adamları, bakanlıklar ve yatırımcılar mücadele veriyor. Amacımız, kırsal kalkınma çabalarında dezavantajlı duruma düşmüş kırsal nüfusun refah seviyesini yükselterek bu dezavantajlı durumdan kurtarmak." diye konuştu.

"Gıda güveliği yaklaşımı desteklenmeli"

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Tezel ise dünyanın, bağışıklık sistemini güçlendirecek şekilde beslenmenin önemini Kovid-19 salgınıyla bir kez daha hatırladığını ifade ederek, sürdürülebilir tarım ve hayvancılığın, dünyada tüm kesimler için vazgeçilmez, yaşamsal bir gereklilik olduğunun bir kez daha anlaşıldığını söyledi.

Tezel, "Dünya nüfusu özellikle gelişmekte olan ülkelerde hızla yükselirken buna bağlı olarak şehirleşme oranı da artıyor. Artan nüfus ve şehirleşmeyle gıda üretim ve tüketim sürecindeki köklü değişiklikler ve gıda kaynaklarındaki değişimler gıda zincirinin uzamasına, dolayısıyla değer zincirinin finansman ihtiyacının artmasına neden oluyor. Bu nedenle gerek sağlık gerekse ekonomik açıdan toplum refahının sağlanması için gıda güvenliği yaklaşımının desteklenmesi, her ülkede uygulanması gereken sistemlerden biri. Bunun temelinde de elbette sürdürülebilir tarımsal üretim var." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan