"1. Troas Sempozyumu" başlıyor
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"1. Troas Sempozyumu" başlıyor

Çanakkale'de ilk kez düzenlenen "Troas Sempozyumu" yarın başlayacak.

23.10.2019 10:14

Çanakkale'de ilk kez düzenlenen "Troas Sempozyumu" yarın başlayacak.

Troya Müzesi'nde iki gün sürecek etkinlikte, Çanakkale'deki arkeolojik kazılar ve yüzey araştırmaları ele alınacak.

Sempozyumun düzenleme komitesinde, Çanakkale Valiliği, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kültür Varlıkları Koruma Bölge Müdürlüğü, Troya Müzesi Müdürlüğü ile İÇDAŞ AŞ yer alıyor.

Kaynak: AA
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