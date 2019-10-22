22.10.2019 10:47

1 tonluk kehribar tesbih Guinness'e aday

Adana'da 1 ton ağırlığındaki 36 parça tespihin yapımı 2 yıl sürdü

20 kişinin kaldırmaya çalıştığı tespih yerinden dahi oynatılamadı

400 bin lira değerindeki dünyanın en ağır tesbihi Adana'daki Tesbihçiler Çarşısı'nda sergileniyor

ADANA - Adana'da 17 yıldır tesbihçilik yapan Nasır Fidan, 1 ton ağırlığında kehribar taşından tesbih üretti. Kentte açılan Tesbihçiler Çarşısı sergilenen 1 tonluk tespih için Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuruldu.

Geçen Cumartesi günü Seyhan ilçesi, Karasoku Mahallesi Ali Münif Yeğenağa Caddesi'nde Tesbihçiler Çarşısı açıldı. Kentte 17 yıldır tesbihçilik yapan Nasır Fidan ise Kehribar taşından ürettiği 1 ton ağırlığındaki tespihi çarşıya hediye etti. Dünyanın en büyük olma özelliği taşıyan tespih için ise Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuru yapıldı.

"Başka bir örneği yok"

Üzerinde 27,7 kilogramdan 36 taş bulunan tespihin yapımı ise 2 yıl sürdü. 20 kişinin kaldırmaya çalıştığı tespih yerinden dahi oynatılamadı. Tespihi üreten Nasır Fidan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Adana Valimiz Mahmut Demirtaş destek verdi. Bugüne kadar yapılmışların en büyüğü tespihimiz. Yapımında bayağı zorlandık ama dünyanın en büyük kehribarı 20 kilogram bu ise bin kilogram. Arada 980 kilogram fark attık. Kehribar taşıyla Adana'da yaptık. Dünyada başka bir örneği yok" diye konuştu.

"Tespihi sergileyeceğiz"

Maliyetinin 400 bin lira olduğunu ancak Türkiye ve Adana'ya bu tespihin kazandırılmasının daha önemli olduğunu aktaran Fidan, "Maliyeti çok önemli değil benim için. Böyle bir eser kazandırılması önemli. Burada bir camekan yaparak tespihi sergileyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Tespihçiler Çarşısı Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Türkmenoğlu ise, "Dünyada böyle bir tespih ilk defa yapıldı. Sağ olsun tespihi de kendisi buraya hediye etti. Adana ve Türkiye'ye böyle bir tespihin kazandırılması önemli" dedi.

Kaynak: İHA