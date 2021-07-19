1 tonluk "Bora" 21 bin liraya satıldı
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1 tonluk "Bora" 21 bin liraya satıldı

1 tonluk 'Bora' 21 bin liraya satıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Ardahan hayvan pazarında satışa sunulan 1 ton ağırlığındaki "Bora" adlı boğa, 21 bin liraya alıcı buldu.

Ardahan hayvan pazarında satışa sunulan 1 ton ağırlığındaki "Bora" adlı boğa, 21 bin liraya alıcı buldu.

Merkeze bağlı Çamlıçatak köyündeki çiftlikte Vedat Temel tarafından yetiştirilen 3.5 yaşındaki boğa, Kurban Bayramı için satışa çıkarıldı. Smental cinsi "Bora" adlı boğa, 21 bin liraya satıldı.

Vedat Temel, yaptığı açıklamada, boğayı 21 bin liraya sattığını ifade ederek, "Diğer hayvanlardan ayrı ve özel bir yerde besledik. 1 ton olmasına rağmen çok uysal bir hayvan ve kurbanlık olarak 21 bin liraya sattık" dedi. - ARDAHAN

1 tonluk 'Bora' 21 bin liraya satıldı
1 tonluk 'Bora' 21 bin liraya satıldı
1 tonluk 'Bora' 21 bin liraya satıldı
1 tonluk 'Bora' 21 bin liraya satıldı
1 tonluk 'Bora' 21 bin liraya satıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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