1 tonluk boğalar otomobil fiyatına satıldı
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1 tonluk boğalar otomobil fiyatına satıldı

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde kurulan kurban pazarının gözdeleri 1 ton 100 kilogram ağırlığındaki 'Aliş' ile 1 ton 150 gram ağırlığındaki 'Aslan' isimli boğalar oldu.

1 tonluk boğalar otomobil fiyatına satıldı
16.07.2020 12:41 | Son Güncelleme: 16.07.2020 12:45
KOCAELİ'nin Derince ilçesinde kurulan kurban pazarının gözdeleri 1 ton 100 kilogram ağırlığındaki 'Aliş' ile 1 ton 150 gram ağırlığındaki 'Aslan' isimli boğalar oldu. Kurbanlıklar, satışa çıkarıldıkları ilk gün ikinci el otomobil fiyatına alıcı buldu.

İlçeye bağlı Çınarlı Mahallesi'nde kurulan kurban pazarında yüzlerce hayvan Kurban Bayramı için alıcı bekliyor. Pazarın gözdeleri ise 1 ton 100 kilogram ağırlığındaki 'Aliş' ile 1 ton 150 gram ağırlığındaki 'Aslan' isimli kurbanlıklar oldu. Muş'un Malazgirt ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Yüksel Dinçer tarafından yetiştirilerek, Kurban Bayramı için satılmak üzere Derince'ye getirilen boğalar, otomobil fiyatına alıcı buldu. Pazarda görücüye çıktıkları ilk gün alıcı bulan 1 ton 100 kiloluk boğa 23 bin 500 TL'ye, 1 ton 150 kiloluk boğa ise 24 bin 600 TL'ye satıldı.

Pazara 23 hayvan getirdiklerini söyleyen Yüksel Dinçer, "Biz Muş Malazgirt'ten geliyoruz. 12 yıldır Derince'ye devamlı geliyoruz. Kurban satışlarımızı burada yapıyoruz. 1 ton 100 kilo, 1 ton 150 kilo ağırlığındaki kurbanlıkların ikisini de sattık çok şükür. İnşallah hepsini satıp gideriz. Fiyatlar geçen seneye göre biraz daha fazla ama yine iyi. Mesela 750 kiloluk hayvana biz 15-16 bin civarında fiyat veriyoruz. O fiyatlara satılıyor. Bizde şu an 23 tane hayvan var. Bunların 7-8 tanesi satıldı. Şu an müşteri bekliyoruz" dedi.

- Derincekocaeli

Kaynak: DHA

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