1 ton 800 kilogramlık "Kocaman" alıcısını bekliyor
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1 ton 800 kilogramlık "Kocaman" alıcısını bekliyor

Kırklarelili bir besicinin "Kocaman" ismini verdiği bin 800 kilogramlık kurbanlık boğa ilgi odağı oldu.

25.07.2020 10:37 | Son Güncelleme: 25.07.2020 10:43

Kırklarelili bir besicinin "Kocaman" ismini verdiği bin 800 kilogramlık kurbanlık boğa ilgi odağı oldu.

Demirköy ilçesine bağlı Sivriler köyünde besicilik yapan Rasim Işık, 1,5 yıl önce damızlık amacıyla satın aldığı 800 kilogramlık boğası, bin 800 kilograma ulaştı.

Işık, "Kocaman" adını verdiği boğasını 50 bin liraya satışa çıkardı.

Kocaman'ı görmeye gelenler büyük bir şaşkınlık yaşayarak, fotoğraf çektiriyor.

Ağıldan zincirini kopararak dışarıya çıkan boğa, köy sakinlerine zor anlar yaşattı. Köylülerin yardımı ile yaklaşık 2 saatlik mücadelenin ardından boynuna ip bağlanarak yakalanan boğa, yeniden ağıla bağlandı.

Işık, AA muhabirine, yaklaşık 10 yıldır besicilik yaptığını ancak ilk kez böyle bir hayvan gördüğünü ve yetiştirdiğini söyledi.

Boğaya 1,5 yıldır baktığını ifade eden Işık, şu an boğanın 30 aylık olduğunu kaydetti.

Kocaman'ın 2 tona yaklaştığını ifade eden Işık, 50 bin liraya satışa çıkarttığını belirtti.

Boğayı görenlerin çok şaşırdıklarını anlatan Işık, "Yüksekliği 1,80 uzunluğu ise 2,85 metre. Bu sene böyle bir hayvan çıkacağına inanmıyorum. Gelenler 'biz ilk kez böyle bir boğa gördük' diyorlar. Bu gerçekten çok farklı. Bunu görenler hep fotoğraf çekiyorlar. Boğayı görmeye gelen çok ancak fiyatından dolayı halen satamadık." diye konuştu.

Boğanın bugün ağılından dışarıya çıktığını ve yakalamak için zorlandıklarını dile getiren Işık, Kocaman'ın köylülerin yardımı ile yakalanarak yeniden ağıla bağlandığını sözlerine ekledi.

1 ton 800 kilogramlık 'Kocaman' alıcısını bekliyor

Kaynak: AA

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