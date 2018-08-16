1 Ton 700 Kilo Ağırlığındaki Kurbanlık Danayı 40 Bin TL'ye Satıyor

1 Ton 700 Kilo Ağırlığındaki Kurbanlık Danayı 40 Bin TL'ye Satıyor

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde uzun yıllar besicilik yapan Mehmet Emin Yumuşak, Kurban Bayramı nedeniyle satışa çıkardığı 1 ton 700 kilo ağırlığındaki danasına 40 bin TL istiyor.

1 Ton 700 Kilo Ağırlığındaki Kurbanlık Danayı 40 Bin TL'ye Satıyor

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde uzun yıllar besicilik yapan Mehmet Emin Yumuşak, Kurban Bayramı nedeniyle satışa çıkardığı 1 ton 700 kilo ağırlığındaki danasına 40 bin TL istiyor.

Besici Mehmet Emin Yumuşak, kendi çiftliğinde doğan 2 yaşındaki danasını özenle beslediğini söyledi. 2 yaşında olan ve 1 ton 700 kilo ağırlığındaki kurbanlığın şimdiden alıcısına hayırlı olması dileğinde bulunan Yumuşak, "Ben kendi çiftliğimde besledim, zaten çiftliğimizde doğdu. Şerif 1 ton 700 kilo ağırlığındadır. 40 bin TL'ye alıcısını bekliyoruz" dedi. - HATAY

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