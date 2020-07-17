1 ton 200 kilogramlık "Yaman" 35 bin liradan alıcısını bekliyor
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1 ton 200 kilogramlık "Yaman" 35 bin liradan alıcısını bekliyor

Kars'ın Selim ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla satışa sunulan 1 ton 200 kilogramlık "Yaman" adlı tosun, 35 bin liradan alıcısını bekliyor.

1 ton 200 kilogramlık
17.07.2020 11:11 | Son Güncelleme: 17.07.2020 11:11

Kars'ın Selim ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla satışa sunulan 1 ton 200 kilogramlık "Yaman" adlı tosun, 35 bin liradan alıcısını bekliyor.

Kentte yaklaşık 2 bin 500 rakımda yaylalarda yetiştirilen kurbanlıklar, besiciler tarafından satışa sunuldu. Erken saatlerde hayvanlarını kamyonlara yükleyip il ve ilçelerdeki pazarlara getiren besiciler, kurbanlıkları satabilmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Türkiye'nin kurbanlık ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan Doğu Anadolu'da hayvancılıkta önde gelen illerden Kars'ta, bayramın yaklaşmasıyla çeşitli illere gönderilecek kurbanlıkların sevkiyatı da sürüyor.

Selim ilçesi Sarıgün köyünde Allahuekber Dağları eteklerinde 1 yıl merada otlatıldıktan sonra besiye alınan 1 ton 200 kilogramlık "Yaman" da Kurban Bayramı dolayısıyla pazarda satışa sunuldu.

Besici Hamza İniş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, damızlık olarak kullandıklarında yılda 30-40 buzağısı olan Yaman'a, yaylada ve besiye alındığı süreçte özenle baktığını söyledi.

Bu yıl kurbanlık fiyatlarının uygun olduğunu ifade eden İniş, "Yaman'dan 2 yıldır buzağı alıyoruz. Tosunu bu yıl kurbanlık olarak satmayı planlıyoruz. 35 bin liradan satışa sunduk." dedi.

"Hayvanlarımız organik besleniyor"

Yaman'ı günde birkaç defa ahırından çıkarıp gezdirdiklerini anlatan İniş, şunları kaydetti:

"Yaman'a günlük 15-20 kilo arpa kırması veriyoruz. İkinci el otomobil fiyatına satışa sunduk ama besicilik gerçekten çok zahmetli bir iş. Yaman'ın fiyatı da uygun, alıcısına da şimdiden hayırlı olsun. Bizim yaylalar Allahuekber Dağları'nda, oradaki bitki çeşitliği daha fazla, kekik fazla. Bu bitkilerden beslendikleri için bu yöre hayvanlarının etinin de ayrı bir lezzeti var."

İniş, kurbanlıklarını sağlıklı beslediklerini vurgulayarak, "Bu hayvanı 3 yıldır büyük emeklerle yetiştirdik. Kars etinin lezzeti ayrıdır, buradan kurbanlık alıp yiyen ne kadar lezzetli olduğunu da görür. Yüksek rakımlardaki yaylalarda bulunan otlak alanlarımızda beslenen kurbanlıkların yeri başkadır. Sulak alanlarımız da iyi. Hayvanlarımız organik besleniyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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