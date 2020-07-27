1 ton 170 kilogramlık "Botan" 23 bin liradan alıcısını bekliyor
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1 ton 170 kilogramlık "Botan" 23 bin liradan alıcısını bekliyor

Ardahanlı besici Tugay Cansızlar'ın, "Botan" ismini verdiği 1 ton 170 kilogramlık kurbanlık boğa, hayvan pazarının ilgi odağı oldu.

27.07.2020 10:32 | Son Güncelleme: 27.07.2020 10:36

Ardahanlı besici Tugay Cansızlar'ın, "Botan" ismini verdiği 1 ton 170 kilogramlık kurbanlık boğa, hayvan pazarının ilgi odağı oldu.

Kent merkezinde besicilik yapan Cansızlar'ın, daha önce başkasından satın aldığı boğa, 1 ton 170 kilograma ulaştı.

Ardahan Hayvan Pazarı'nda 23 bin liradan satışa sunulan Botan'ı görmeye gelenler, şaşkınlık yaşayarak, fotoğraf çektiriyor.

Besici Cansızlar, AA muhabirine, Botan'ın pazarın en büyük kurbanlığı olduğunu söyledi.

Hayvan pazarında Botan ağırlığında kurbanlık göremediklerini ifade eden Cansızlar, "Şu an görünen bu irilikte hayvan yok. Bugün hayvan pazarının en kaba boğası bizde. Çünkü alıcılardan aldığımız bilgi bunun dışında iri olan boğa yok. Hayırlısıyla alıcısının gelmesini bekliyoruz. On numara bir kurbanlık." dedi.

Cansızlar, "Botan"ı 23 bin liraya satışa çıkardığını anlattı.

1 ton 170 kilogramlık 'Botan' 23 bin liradan alıcısını bekliyor

Kaynak: AA

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