1 Tır Dolusu Gıda Yardımı Yola Çıktı

Büyükşehir Belediyesi ile Bem-Bir-Sen Malatya Şube Başkanlığı organizasyonu ile Irak'ın Erbil kentine temel gıda maddelerinden oluşan yardım tırı gönderildi. Kızılay aracılığıyla gönderilen tırın içinde 972 koli gıda maddesi bulunuyor.

Hazırlanan yardım tırı ile ilgili Büyükşehir Belediyesi yanında tören düzenlendi. Törene Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan ile daire başkanları ve şube müdürleri katıldı.

MAĞDURUN VE MAZLUMUN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Irak ve İran'da yaşanan deprem felaketinin Tür Milletini derinden üzdüğünü belirten Genel Sekreter Ercan Turan, yaraların sarılması için Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin ve Malatya halkının yardım elini uzattığını söyledi.

972 gıda kolisinin hazırlandığını ifade eden Turan, "Bem-Bir-Sen Malatya Şubesi 35 bin TL destek sağladı. Belediyemiz de 37 bin 500 TL gıda yardımında bulundu. Toplamda 72 bin lira değerinde temel gıda maddeleri hazırlandı. Bu gıda yardımı Kızılay aracılığıyla Irak'ın Erbil şehrine gidecek.

Türkiye geçmişten aldığı miras gereği komşularına, kardeşlerine hiçbir zaman sırtını dönmedi. Malatya da Türkiye'nin en önemli manevi merkezlerinden biri. Elimizden geldiği kadar STK'larımızla, milletimizle mağdurun ve mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz. Tırın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.