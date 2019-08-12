1 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında; Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 1 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
12.08.2019 17:25
İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında; Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 1 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
(İHA)
Kaynak: İHA