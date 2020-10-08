1 terörist ikna çalışmaları sonucu teslim oldu
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1 terörist ikna çalışmaları sonucu teslim oldu

08.10.2020 13:20 | Son Güncelleme: 08.10.2020 13:25
1 terörist ikna çalışmaları sonucu teslim oldu

Jandarma Genel Komutanlığınca terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar sonucu 1 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Jandarma Genel Komutanlığınca terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar sonucu 1 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Iğdır Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak maksadıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, ailesi ve kendisiyle ikna çalışmaları yürütülen 1 erkek BTÖ mensubunun Suriye ülkesi Mardin ili sınırından teslim olması sağlanmıştır. Teslim olan terör örgütü mensubu hakkında Cumhuriyet Savcısının talimatıyla adli işlemler başlatılmıştır. Son zamanlarda gerçekleştirilen etkili operasyonlar sonucunda çözülme sürecine giren terör örgütü mensuplarının ikna edilerek teslim olmalarının sağlanması maksadıyla yürütülen çalışmalara aralıksız devam edilmektedir" denildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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